Gül suyu yüzyıllardan beri kadınların cilt bakımında kullandığı ürünlerden biri. Doğal nemlendirici ve tonik olan gül suyu cildi nemlendiriyor, ayrıca cilt tonunu açıyor. Gözenekleri küçülterek cildi pürüzsüzleştiriyor. Dahas,ı gül suyu saç bakımında da kullanılabiliyor.

Cildin tazelenmesine, kırışıklıkların giderilmesine, hatta yaraların daha çabuk iyileşmesine yardımcı olan gül suyunu satın almak yerine evde de kolayca hazırlayıp kullanabilirsiniz. Peki ev yapımı gül suyu nasıl yapılır? Doğal gül suyu yapımı için malzemeler nelerdir?

EV YAPIMI GÜL SUYU İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo gül yaprağı

Kapaklı bir tencere

Yarım litre saf su

Hava geçirmeyen cam şişe



EV YAPIMI GÜL SAYI NASIL YAPILIR?

Doğal gül suyu tarifi için ilk olarak yarım kilo gül yaprağı toplayın. Pembe ve kırmızı yapraklar genelde en hoş kokulu olanlardır.

Ardından tencereyi saf suyla doldurun. Bu tür toniklerin yapımında, özellikle de cilt için kullanılacaksa, saf su kullanmak daha iyidir. Suyu doldurduktan sonra, gül yapraklarını tencereye ekleyin ve ocakta kaynatın.

Su kaynamaya başladığı an, ocağın ateşini kısın . Suyun buharlaşmasına asla izin vermeyin. Zira gülün yağı, ve tüm faydalı özellikleri, bu buharla uçup gidecektir. Ateşi kıstıktan 10 dakika sonra, ocağın altını tamamen kapatın.

Gül suyunu tencerede 1 saat boyunca dinlenmeye bırakın. Soğuduktan sonra suyu iyice süzün. Gül suyunu kapaklı cam şişeye doldurup buzdolabında muhafaza edin. Ertesi günden itibaren gül suyunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Soğumuş gül suyu cildinizi ferahlatırken temizleyecek.

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