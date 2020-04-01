Şerbetli tatlılar arasında gösterilen şöbiyet misafirlerinize yapabileceğiniz ve afiyetle yiyebileceğiniz bir tatlıdır. Gaziantep mutfağından şöbiyet tatlısının yapımında dikkat etmeniz gereken püf noktaları sizin için derledik. Siz de tarifimize uyarak harika bir şöbiyet tatlısı yapabilirsiniz.

Ev Yapımı Şöbiyet Malzemeleri

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 adet yumurta, 1 çay bardağı su

1 çay kaşığından az tuz

Hamuru açmak için:

2 çorba kaşığı buğday nişastası

Harç için:

Bir buçuk su bardağı süt

50 gram irmik

250 gram toz antep fıstığı

Üzerine:

600 gram Şanlıurfa sadeyağ

Şerbeti için:

650 gram toz şeker

Bir buçuk su bardağı su

Ev Yapımı Şöbiyet Hazırlanışı