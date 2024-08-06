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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 6 Ağustos 2024: Zamlı Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, evde bakım parası hangi illere yatırıldı?

        Evde bakım maaşı yatan iller 6 Ağustos 2024: Zamlı Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı yatan illeri duyuruyor. Evde bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım parası e devlet ve sms üzerinden yatıp yatmadığı sorgulanabiliyor. Memur maaşı zammı oranı doğrultusunda Evde bakım yardımı değişmişti. Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller bu noktada sıklıkla sorgulanıyor. Peki 6 Ağustos 2024 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 09:36 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:34
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        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 6 Ağustos 2024 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, evde bakım hangi illere yatırıldı?

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        EVDE BAKIM MAAŞI AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

        Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak. Bu kapsamda, evde bakım maaşı 2024 Temmuz zammıyla birlikte 9 bin 77 TL oldu.

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        EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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