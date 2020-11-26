Doğru ölçülerle çok güzel puding muhallebi kıvamında krema yapabilirsiniz. Tatlılarda, pastalarda, kurabiyelerde krema kullanılacağı gibi tek başına vanilyalı muhallebi olarak da tüketebilirsiniz.
Evde Krema Yapımı İçin Gereken Malzemeler:
500 gr süt
200 gr şeker
1 çay kaşığı vanilya
1 çay bardağı un
4 tane yumurta sarısı
Evde Krema Yapımı Yapılışı:
Un, vanilya, şeker ve 4 yumurta sarısını içine azar azar süt ekleyerek kısık ateşte pişirin.
Pürüzsüz olması için devamlı karıştırın.
Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişirin.
Soğuduktan sonra kremanızı dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun.
Püf Noktası:
Pasta yapımında bu kremayı kullanabilirsiniz.
Pastanızın ara katlarına sürebilirsiniz.
Kremanızın pasta yapımında kullanırsanız, soğuk olması gerekir.
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