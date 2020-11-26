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Evde krema tarifi, nasıl yapılır?

Bazen tek başına da tüketilen ancak daha çok tatlılarda, pastalarda ve kurabiyelerde olmazsa olmaz ürünlerden biri olan kremanın yapımı, ev hanımlarının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki evde krema nasıl yapılır? Tarifleri ve püf noktaları nelerdir?

Evde krema tarifi, nasıl yapılır?

Doğru ölçülerle çok güzel puding muhallebi kıvamında krema yapabilirsiniz. Tatlılarda, pastalarda, kurabiyelerde krema kullanılacağı gibi tek başına vanilyalı muhallebi olarak da tüketebilirsiniz.

Evde Krema Yapımı İçin Gereken Malzemeler:

500 gr süt

200 gr şeker

1 çay kaşığı vanilya

1 çay bardağı un

4 tane yumurta sarısı

Evde Krema Yapımı Yapılışı:

Un, vanilya, şeker ve 4 yumurta sarısını içine azar azar süt ekleyerek kısık ateşte pişirin.

Pürüzsüz olması için devamlı karıştırın.

Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişirin.

Soğuduktan sonra kremanızı dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Pasta yapımında bu kremayı kullanabilirsiniz.

Pastanızın ara katlarına sürebilirsiniz.

Kremanızın pasta yapımında kullanırsanız, soğuk olması gerekir.

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