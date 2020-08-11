Evde sağlık hizmetleri ekiplerinden en çok 'heyet raporu' talep edildi

AA

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında da kesintisiz görev yapan evde sağlık hizmetleri ekipleri, 7 gün 24 saat hastaların taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık İl Koordinatörü Uzman Doktor Huriye Ünal, il genelinde yürütülen evde sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Hastanelere ulaşım sağlayamayan tüm hastalara evde sağlık hizmeti verildiğini vurgulayan Ünal, hastalara sonda değişimi, yara pansumanı ve ilaç tedavilerinde destek sağlanıldığını söyledi.

Ünal, hastalara rutin kullandıkları raporlu ilaçların yenilenmesi konusunda da hizmet verildiğini ifade ederek, "Hastalara, ayrıca evde gerçekleştirebileceğimiz muayenelerini yapıyor, kan tahlillerinin tetkikleri gibi rutin işlemleri konusunda da yardımcı oluyoruz" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde de 65 yaş üzeri vatandaşların sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmadığının altını çizen Ünal, şunları kaydetti: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın tedavi işlemlerini üstlendik. İlaç raporlarımız, otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından yenilendi. Elinde ilaç raporu olmayanların da ilaçlarını yeniledik, sondalarının değişimini yaptık. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte 65 yaş üstüne MHRS sisteminin açılmasından sonra hizmetleri geriye aldık. Bu hastalarımıza hastanelerden MHRS sistemi randevu alarak hastaneye başvurmalarını rica ediyoruz."

YATAĞA BAĞIMLI HASTALARA HASTANELERE NAKİL HİZMETİ BAŞLADI

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde kendilerine çok sayıda talep geldiğini belirten Doktor Huriye Ünal, bu taleplerden bazılarını şöyle sıraladı: "Bazı yanlış başvurular oldu. Dezenfektan, ev temizliği ve maske talep ettiler. Bu hizmetleri veremedik. Bu hizmetleri valilikler çatısı altında VEFA grubu sağladı. Normalleşme sürecimizle birlikte verdiğimiz hizmet kapsamında ise en çok heyet ve engelli raporları talepleri geldi. İlaç raporlarını veriyoruz ama heyet ve engelli raporlarını biz veremiyoruz. Çünkü bunlar için birkaç doktor grubunun aynı anda görüp ortak bir karar vermesi gerekiyor. Bunun için hastalarımızın hastaneye başvurması gerekli. Bizi en çok zor durumda bırakan heyet raporları oluyor, onları biz evde veremiyoruz."

Evde sağlık hizmetleri kapsamında, ilaç raporları, yara pansumanları ve sonda değişimi hizmetlerinin yapıldığını anlatan Ünal, şu bilgileri verdi: "Haziran ayı itibarıyla evde sağlık hastaları hastanede görüntüleme randevuları varsa veya poliklinik randevuları varsa bize birkaç gün ya da bir hafta önceden haber vermeleri suretiyle hastalarımızı hastanelere randevu saatlerinde götürmeye çalışıyoruz. Bu çok yeni bir hizmet daha iki ay oldu. Hasta yatağa tam bağımlıysa hiç hareket edemiyorsa solunum cihazına bağlıysa midesinden beslenen hastalar bizim daha önceliğimiz arasında yer alıyor. Evde sağlık hizmetlerinin altında nakil ambulanslarımız mevcut hastane nakilleri bunlarla sağlanıyor."

GÜNDE ORTALAMA 250 ÇAĞRI GELİYOR

Ünal, çağrı merkezinde görevli tüm çalışanların sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "24 saat hizmet veriyoruz. Hastanelerimizde de nöbetçi ekip olarak, 24 saat hizmet veriyor. Nöbetçi ekip gerekli durumlarda hizmet vermeye devam edecek. Günde ortalama 250 çağrı geliyor. Merkezde, 8 kişi olarak hizmet veriyoruz. Ankara genelinde Ağız ve Diş Sağlığı merkezleri de dahil 45 ekibimiz var. Bu şekilde hizmet veriyoruz."