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HaberlerYaşamEvin duvarında kullanılmıştı... 3. yüzyıldan kaldığı ortaya çıktı - Haberler
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Evin duvarında kullanılan antik lahit müzeye taşınacak

Manisa'nın Kula ilçesinde kâgir bir evin yapımında kullanılan ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahdin müze müdürlüğü denetiminde sökülmesi için çalışma başlatıldı

Evin duvarında kullanılmıştı... 3. yüzyıldan kaldığı ortaya çıktı - Haberler
Evin duvarında kullanılmıştı... 3. yüzyıldan kaldığı ortaya çıktı
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AA

Manisa'nın Kula ilçesinde 1958'de yapılan bir evin duvarında kullanılan antik lahit, sökülerek Manisa Müzesine taşınacak.

AA'nın haberine göre Kırsal Bebekli Mahallesi'nde geçen ay vefat eden Yunus Demirtaş'ın evinin duvarında tarihi eser olduğu bilgisi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, binada inceleme yaptı.

İnceleme sonucu 1958'de inşa edilen ve kâgir olarak tabir edilen yığma taş binanın giriş kısmının sağ tarafındaki duvar üzerinde çiçek, koç ve boğa başı ile bir erkek ve bir kadın yüzü tasvirinin yer aldığı lahit tespit edildi. İlk belirlemelere göre MS 3. yüzyıla ve Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen lahdin müzeye taşınması için çalışma başlatıldı.

Manisa Büyükşehir ve Kula Belediyesi ile görüşerek süreç hakkında bilgilendiren İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileri, söküm sürecinin eve ve lahde zarar vermeden tamamlanacağı bilgisini verdi.

Bölgede özellikle 50 yıldan eski binalarda benzer durumla karşılaştıklarına dikkati çeken yetkililer, bina yapım denetimlerinin olmadığı dönemlerde köylülerin evlerini yaparken bilinçsiz bir şekilde yakınlarındaki antik kalıntıları kullanabildiğini ifade etti.

Mahalle Muhtarı Rami Gök, yaptığı açıklamada, duvardaki lahdi daha önce gördüklerini ancak süslü bir mermer işçiliği zannettiklerini, tarihi öneminin farkında olmadıklarını söyledi.

Yetkililer inceleme yapmaya gelince lahdin tarihi önemini anladıklarını aktaran Gök, lahdin muhtemelen çevredeki bir sit alanından alındığını ve bilinçsiz bir şekilde evin duvarına konulduğunu anlattı.

Gök, ev sahibi Yunus Demirtaş'ın geçen ay vefat ettiğini, çocuğu olmadığı için mahalle dışında yaşayan yeğenlerinin vasi olduğunu belirterek, "Manisa Müze Müdürlüğü, Kula Belediyesine yazı yazarak lahdin buradan alınmasını talep etmiş. Yunus amcanın yeğenleri, lahdin güvenli bir şekilde, eve zarar verilmeden alınmasına rıza gösterdi. Lahit duvardan alınarak Manisa Müzesine götürülecek" dedi.

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