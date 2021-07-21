İHA

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi’ndeki bir evin içerisinde, avlusunda, zemininde 170 metrekare mozaik bulunduğunu tespit etti.

İHA'nın haberine göre Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerinin evde başlattığı kurtarma kazıları sırasında jandarma ekipleri mozaiğin bulunduğu evi koruma altına aldı.

Yaklaşık 3 yıl süren mozaiklerin taşınma işlemi tamamlandı. 98 parçaya bölünen mozaiklerin Zeugma Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.

3 yıl boyunca evlerine doğru dürüst girip çıkamadıklarını ve hiç misafir kabul edemediklerini söyleyen ev sahibi Erhan Yıldırım, mozaiklerin taşınmasının ardından rahatça evlerine girip çıktıklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.

Farkında olmadan yıllarca büyük bir tarihi hazinenin üstünde oturan aile şimdi yetkililerden kazı alanının eski haline dönmesini istiyor.

"TARİHİ MOZAİKLERİ TESADÜFEN FARK ETTİK"

Ev sahibi Erhan Yıldırım "Zor bir süreçten geçtik, 36 ay boyunca açık hapis hayatı yaşadık. Ne dışarıya ne de içeriye doğru dürüst giremiyorduk. Evimize aile dostlarımızı, arkadaşlarımızı misafir olarak kabul edemiyorduk. Çünkü burada kolluk kuvvetleri 24 saat nöbet tutuyordu. Onlara bir sıkıntı gelmesini istemiyorduk. Sağ olsunlar gayet anlayışlıydılar. Böyle bir eserin burada olduğunu biz de bilmiyorduk. 1980’li yıllarda biz bu eve girdik. Tesadüfen bulundu. Yetkililer geldi ve kazı yaptı. Biz de böyle tarihi bir güzelliğin devlette kalmasını istiyorduk. Sağ olsun yetkililerin çalışmasıyla taşınma işlemi başarılı bir şekilde yapıldı" dedi.

"ROMA DÖNEMİ'NE AİT BİR KÖŞKMÜŞ"

Evlerinin Roma dönemine ait bir köşk yeri olduğunu ifade eden Yıldırım, "Burası Roma dönemine ait bir köşkmüş. Bu mozaikler bir kültür varlığıdır. Biz de çok özen gösterdik. Şu an isteğimiz burasının yetkililer tarafından eski görünümüne kavuşturulmasıdır" şeklinde konuştu.

"ARTIK EVİMİZE RAHATÇA MİSAFİR KABUL EDECEĞİZ"

Artık evlerine rahatça misafir kabul edebileceklerinin altını çizen Yıldırım, “ Kimseyi kabul edemiyorduk. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye biz de evden ayrılamıyorduk. Bahçede foto kapanlar vardı. Rahat değildik. Bölgemiz zaten başlı başına bir kültür varlığıdır. Anadolu’nun her yeri kültürdür” diye konuştu.