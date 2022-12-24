Eviyle birlikte biriktirdiği kira parası da yandı!

Antalya'da Ali Polat'ın (58) oturduğu müstakil ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Polat'ın ev kirası için biriktirdiği kira parası da yangında küle döndü.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi.
Ali Polat, sabah saatlerinde yan tarafta bulunan köfteci dükkanını açmak için evden çıktı. Polat dükkanda servis yaptığı esnada evden duman ve alevler yükselmeye başladı.
Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, Ali Polat evine koştu.
Yapının ahşap çatılı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
Yangın bitişiğindeki diğer eve sıçramadan söndürüldü.
"EV KİRASI İÇİN BİRİKTİRDİĞİM PARA VARDI O DA YANDI"
Küle dönen evine bakarken büyük üzüntü yaşadığı görülen Ali Polat, "Yan tarafta küçük bir köfteci dükkanım var ve servis yapıyordum. Dışarıya çıkıp baktığımda, evden duman çıkıyordu. Bağırdım, çağırdım, arkadaşlar da o esnada itfaiyeyi aradı. Neden çıktığını da bilmiyorum. Ev tamamen yanıp kül oldu. İçeride ev kirası için biriktirdiğim 1500-2 bin TL vardı, o da yandı. Çok çaresizim, ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.
*Haberin fotoğrafları: İHA
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