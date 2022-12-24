Eviyle birlikte biriktirdiği kira parası da yandı!

"EV KİRASI İÇİN BİRİKTİRDİĞİM PARA VARDI O DA YANDI"

Küle dönen evine bakarken büyük üzüntü yaşadığı görülen Ali Polat, "Yan tarafta küçük bir köfteci dükkanım var ve servis yapıyordum. Dışarıya çıkıp baktığımda, evden duman çıkıyordu. Bağırdım, çağırdım, arkadaşlar da o esnada itfaiyeyi aradı. Neden çıktığını da bilmiyorum. Ev tamamen yanıp kül oldu. İçeride ev kirası için biriktirdiğim 1500-2 bin TL vardı, o da yandı. Çok çaresizim, ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

*Haberin fotoğrafları: İHA