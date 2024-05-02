Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Evlat vahşeti! Babasını vurup kaçtı - Son dakika haberler

        Evlat vahşeti! Babasını vurup kaçtı

        İstanbul Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı babasını vurdu. Zanlı kayıplara karışırken yaralanan Coşkun T. hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlat vahşeti! Babasını vurup kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenyurt’ta bilinmeyen nedenle tartıştığı babasını silahla vuran Şiar T. kaçarak kayıplara karışırken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

        İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şiar T. yaşadığı dairede babası Coşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        KURŞUN YAĞDIRDI

        Tartışma sırasında Şiar T. babasına tabanca ile birden fazla kez ateş etti. Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı.

        İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı.

        Coşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapıkule'de TIR'da ele geçirildi! 23 külçe altın!
        Kapıkule'de TIR'da ele geçirildi! 23 külçe altın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Yanardağ patlamasının ardından binlerce kişi tahliye edildi
        Yanardağ patlamasının ardından binlerce kişi tahliye edildi
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı