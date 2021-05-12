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Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor

Bitlis ve Muş'ta terör örgütü PKK mensuplarınca çocukları dağa kaçırılan aileler, bir Ramazan Bayramı'nı daha evlatlarından ayrı karşılamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor
AA

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşamaya devam ediyor.

Seslerini duyurmak için oturma eylemi yapan, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunan Bitlisli Gökkuş ile Muşlu Teker ve Özcan ailelerinin, evlatlarını ellerinden alan terör örgütü ve HDP'ye öfkesi dinmiyor.

- "6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum"

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemine de destek veren Bitlisli Veciye Gökkuş, AA muhabirine, 6 yıl önce çarşıda simit satan oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

O günden bu yana oğlundan haber alamadığını belirten Gökkuş, şöyle konuştu:

"Oğlumu çok aradık ancak ulaşamadık. Oğlum gelse de gelmese de eyleme devam edeceğiz. Diyarbakır'daki çadırda hepimiz bir aile gibiyiz. Biri geldiğinde sanki kendi evladımız teslim olmuş gibi seviniyoruz. Sürekli ağlıyorum, gözüme uyku girmiyor. Oğlum, imkanını gördüğünde teslim ol. Sizi korkutmak için söylediklerine inanma. Allah devletimizi daha güçlü etsin. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın ve güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Bayram yaklaşıyor. Herkes oğluyla bayram yapıyor. Ben senin yolunu gözlüyorum."

Ekrem Gökkuş ise 6 yıldır oğluyla bayramlaşamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "Herkes bayramın sevincini yaşarken biz üzülüyoruz. Oğlumu bayrama 7 gün kala götürdüler. Benim gibi çocukları giden anne ve babalar bu acıyı biliyor. Allah kabul etmesin." dedi.

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın başlattığı eylem sayesinde ailelerin umudunun arttığına dikkati çeken Gökkuş, bu sayede birçok ailenin evladına kavuştuğunu kaydetti.

- "HDP herkese zarar verdi"

Diyarbakır annelerinin eylemine katılan Muşlu Şemsettin Özcan ise 2016'da oğlu Atilla'nın kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Özcan, şöyle devam etti:

"Bayram olduğunda herkesin çocuğu geliyor ama benimki gelmiyor. HDP, oğlumu götürüp PKK'ya teslim etti. Senin elinde kalem vardı, şimdi silahla uğraşıyorsun. Silah bizim işimiz değil. Bu işten vazgeçin. HDP'nin Kürtlerle ilgisi yok. Biz de Kürt'üz. Kürtlerin çocuklarını götürdüler. Bunlar Kürt düşmanıdır. HDP herkese zarar verdi. Zarar gören herkes gelip eyleme destek versin. Allah'tan korkun, niye HDP'den korkuyorsunuz? Ben korkmuyorum sonuna kadar devam edeceğim. Oğlumu iki kez kaçırdılar. Birincisinde 45 gün dağda kaldı. Gelip teslim oldu."

- "Bayramımız, hayatımız zehir oldu"

Muş'un Düzkışla beldesinde yaşayan ve 2014'te dağa kaçırılan Mehmet Emin'in annesi Gülbahar Teker de oğlu için 2 yıldır Diyarbakır'da eyleme katıldığını, şimdi de Muş'ta nöbetine devam ettiğini söyledi.

Oğlunun kaçırıldığı günden bu yana hayatın kendileri için zehir olduğunu dile getiren Teker, "Allah devletimizden razı olsun ki bu kapıyı bize açtı. 25 kişi gelip teslim oldu. 2 yıldır ondan haber alamıyorum. Gelsin teslim olsun. Oradakiler Müslüman değil. Çocukları, kızları dağa götürdüler, ne istiyorlar? Bayramımız, hayatımız zehir oldu. Oğlum, ben nasıl korkmuyorsam sen de korkma, gel teslim ol. Oğlum Mehmet gelirsen bayramda seviniriz, kurban keser mevlit veririm. Beni seviyorsan, ben ölmeden gelirsin." ifadelerini kullandı.

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