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Evlilikleri güçlendirmek için öneriler

Evlilik hayatı, kendi içinde iyi ve kötü zamanları bulundururken; pandemi koşullarının uzaması ile birlikte bu durumdan oldukça etkilendi. Aile, iş hayatı gibi gündelik yaşamdaki tüm ilişkilerde olduğu gibi evlilik hayatında da inişler çıkışlar olması normal kabul edilir. Tüm koşullar altında evliliğini korumak ve güçlendirmek isteyenlere yönelik; Evlilik ve İlişki Danışmanı Sevgi Keleş önerilerde bulundu

Evlilikleri güçlendirmek için öneriler

Evlilik iki kişinin bir olma sürecidir. Çiftler, ben olmaktan biz olmaya doğru giden serüvende çeşitli deneyimler, engeller ve farklı bir çok gündemle karşı karşıya kalır. Her ilişkide olduğu gibi evlilik de kendi içinde zamanla evrilmeye başlar. Evlenirken olan hisler, davranışlar zamanla boyut değiştirebilir. Evliliklerinde çeşitli sebeplerden dolayı tehlike çanları çalmaya başlayan çiftlere yönelik Evlilik ve İlişki Danışmanı Sevgi Keleş'in işte önerileri:

GÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ BİRLİKTE YAPILMALI

Çiftler gün bitiminde nasıl bir gün geçirdiklerine dair izlenimlerini, yorumlarını birbirlerine en az 20 dakika ayırarak yapmalı. Bu süreyi eşler konuşma sırası kendilerine geldiğinde ne söyleyeceklerini düşünerek değil, eşlerini gerçekten anlamaya çalışarak, dinleyerek geçirmeli. Günü eşin gözünden yorumlamak ona kendisini anlaşılmış ve pozitif hissettirecektir.

ÇİFTLER BİRLİKTE GEÇİRECEKLERİ ZAMANLARI PLANLAMALI

İş yoğunluğu, günlük koşturmalar gibi çeşitli sebeplerle eşler birlikte geçirecekleri zamanları erteleyebiliyor veya hızlıca geçiştirebiliyorlar. Bu sebeple çiftlere birlikte geçirecekleri zamanları önceden planlamalarını ve görüşme süresini özenli, duyguları rahatça ifade etmeye yetecek şekilde belirlemelerini öneriyorum. Yüz yüze veya telefon görüşmesi sonrasında sevgi sözcükleri ile görüşmeyi bitirmek, eşlere kendilerini değerli ve sevgi dolu hissettirecektir.

EŞLER ARASINDA TEMAS KESİLMEMELİ

Yapılan araştırmalar evliliğinde kriz yaşayan çiftlerin büyük bir çoğunluğunun temas sıklığının azalmış çiftler olduğunu gösteriyor. Eşimiz ile temas etmek tüm temsil sistemimizi aktive eder ve hem beden hem ruh olarak kendimizi bütünleşmiş hissederiz. Dokunmak ilişkileri besleyecektir. Bu temas sadece cinsellik olarak algılanmamalı, gündelik bir örnek olarak televizyon kumandasını elden ele verirken bile el ele tutuşulabilir, romantik anlar oluşturulabilir.

İLİŞKİLERDE KRİZ YÖNETİMİ ÖNEMLİ

Her ilişkide tartışma ve fikir ayrılıkları vardır. Burada önemli olan kişilerin negatif durumlara karşı verdiği reaksiyonlardır. İletişim kazalarının bir çoğu kişilerin kendilerini doğru ifade edememesiyle ilgilidir. Öfkelendiğimizde, strese girdiğimizde beden dilimiz, ses tonumuz değişiklik gösterir. Bu sebeple tartışma anında hemen cevap vermek yerine biraz zaman istemek, sakinleşmek ve doğru kelimeleri seçmek önemlidir. Çünkü kriz doğru yönetilemediğinde ve sinirlilik halinde istenmeyen sözler sarfedilebilir ve ilişkilerde geri dönüşü zor olan bir aşamaya gelinebilir.

EVLİLİK UZUN BİR YOLCULUKTUR

Evliliğe çeşitli tecrübelerin yaşandığı, inişlerin çıkışların olduğu uzun bir yolculuk olarak bakılabilir. Bu yolculuğu en konforlu hale getirenler ise birbirlerine karşı sevgi ve saygıyı kaybetmeyenlerdir. Karşılıklı yapılan küçük hatalara karşı hoş görülü olabilmek, ilişkileri bir çok negatiften koruyacaktır. Hayatın bir bölümünde örneğin hukuki bir süreç yönetirken bir avukattan destek alındığı gibi evlilik yaşantısı için de aile terapistleri, aile danışmanları ve evlilik danışmanlarından destek alınabilir.

Sevgi Keleş, evliliklerini güçlendirmek isteyenlere verdiği önerilerine ek olarak şu örnek ile sözlerini tamamladı. Evlendiğiniz an elinize bir bardak su aldığınızı düşünün ve her tartışma, her uzaklaşma, her negatifin bu suyu azalttığını unutmayın. Suyu daha çok çoğaltmak için formül ise anlamak, sevmek ve ilişkinin neşesini keşfetmektir.

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