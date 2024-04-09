İzmir'de parkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki Ege hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada çıkan tartışmanın bir parkta, çocuk iki grup arasında kavgaya dönüşmesi sonucu Ege Hepbalıkçılar (16), 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili 6 kişi tutuklanırken, Ege'nin babası Göksel Hepbalıkçılar, sosyal medyadan oğlunun fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü.

Olay, 7 Nisan günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesindeki Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.H.K. ile A.K. arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Hürriyet Parkı'nda buluşan iki çocuk grup arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu bıçaklı kavgaya dönüştü. İsminin K.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli Ege Hepbalıkçılar'ı 6 yerinden bıçaklarken, kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.