'Evlilikten Sahneler' son kez Zorlu PSM

Zorlu PSM 6-12 Mayıs haftasında birçok tiyatro oyunu ve konsere ev sahipliği yapacak. İşte program:

AMADEUS // 6 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 20 . 3 0

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus” yeni sezon temsillerine devam ediyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile tiyatroseverlerle buluşan oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) paylaşıyor.

REKLAM EVLİLİKTEN SAHNELER // 6 MAYIS (SON GÖSTERİM) // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Evlilikten Sahneler, Turkcell Platinum Sahnesi'nde Mayıs ayındaki son temsiliyle sahnelere veda ediyor. Johan ve Marianne 10. evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan iki çocuk sahibi mutlu bir çifttir. Her şey her an planlı, her gün olması gerektiği gibidir. Her evli çift gibi bazı sorunlar yaşar, bu sorunları karşılıklı oturup konuşup mantıklı bir şekilde çözüp hayatlarına devam ederler. Ama yavaş yavaş karşılaştıkları sorunları eski yöntemlerle çözemediklerini fark ederler, kurdukları günlük planlar da aynı mükemmellikte işlememektedir. Ne yapacaklar? Gerçeklerle yüzleşebilecekler mi? Bu yüzleşmeyi nasıl karşılayacaklar? “ İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?” “aile nedir?” “şefkat nedir?” “aşk nedir ne değildir?” sorularına yanıt arayan Ingmar Bergman’ın kült filminden Kayhan Berkin tarafından tiyatroya uyarlanan ve Ece Dizdar, Öner Erkan, Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ile Naz Buhşem’in rol aldığı “Evlilikten Sahneler” seyirciyi, bu çiftin başına gelenleri yakından izlemeye davet ediyor.

REKLAM NAZLI KEÇİLİ İLE ARTKOLİK BULUŞMALARI // 6 MAYIS // touché by N KOLAY // 21.00 Nazlı Keçili ile Artkolik Buluşmaları: touché by N Kolay’da sanatseverlerle buluşuyor. Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu, sanatseverleri, kültür tutkunlarını ve meraklılarını sürpriz konuğu ile "Nazlı Keçili ile Artkolik Buluşmaları" etkinliğiyle ağırlıyor. CMXXIV // 7-8-12 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan yepyeni stand-up gösterisiyle Zorlu PSM’de kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilen bu özel gösteri serisi tüm izleyicilere eğlenceli saatler yaşatıyor.

LESLİ KARAVİL STAND UP // 7 MAYIS // touché by N KOLAY // 21.00 REKLAM 2017’den beri stand up’a yepyeni bir soluk getiren Lesli Karavil, bir kadın gözüyle hayatın komedisini cesaretle bizlere sunarken, farklı bir bakış açısı getiriyor. Lesli; samimi, zeki, hızlı esprileri ve doğaçlama yeteneği ile hepimizi birbirimize yakınlaştırıyor ve bolca güldürüyor. Lesli Karavil eğlenceli gösterisiyle 7 Mayıs akşamı touché by N Kolay’da. ERLEND ØYE & LA COMITIVA // 8 MAYIS // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.30

Geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken konserlerinden birini gerçekleştiren Kings of Convenience ve The Whitest Boy Alive gibi projeleriyle tanınan Norveç kökenli Erlend Øye’nin ustaca harmanladığı melodileriyle ve “For the Time Being”, “Paradiso”, “Valdivia”, ‘’Lockdown Blues’’ gibi sevilen şarkılarıyla La Comitiva, 8 Mayıs akşamı Zorlu PSM’de sahne almaya hazırlanıyor. AYÇA VARLIER PROJECT // 8 MAYIS // touché by N KOLAY // 21.00 AYÇA VARLIER PROJECT 8 Mayıs’ta touché by N Kolay’da sahne alıyor. REKLAM BALİNA // 9-10 MAYIS // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak yapımcılığında, bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesini anlatan, İbrahim Çiçek’in yönettiği oyun; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla “Balina”, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde temsillerini gerçekleştirmeye devam ediyor. KİBRİTİN UCUNDA // 9 MAYIS // %100 STUDIO // 20.30 Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği, Rıza Kocaoğlu’nun oynadığı Kibritin Ucunda, sezon boyunca %100 Studio’da izleyicisiyle buluşuyor. Kibritin Ucunda’da, 30’lu yaşlarının başında bir plaza çalışanı olan Kerem’in başarı hırsının, çocukluğunun ve küçük bir felaket sonrası ziyarete gelen geçmişinin gölgesinde, kendiyle uzun ve derin bir hesaplaşması anlatılıyor.

REKLAM RAVEN PROJEKT PRESENTS: LEE ANN ROBERTS // 10 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 20.00 Etkileyiciliği ve kararlılığı ile bilinen ve küresel techno sahnesinin önemli isimlerinden biri olan Lee Ann Roberts, 2020 yılında İspanyol label Suara’dan "Miyamoto" adlı eseriyle çıkış yaptı ve Beatport'un Hard Techno listesinde ikinci sıraya yükseldi. Çağdaş techno sahnesinin en heyecan verici güçlerinden biri olan Lee Ann Roberts için yerinizi ayırtmayı unutmayın. SEDEF SEBÜKTEKİN // 10 MAYIS // %100 STUDIO // 21.00

Sedef Sebüktekin sevilen şarkılarıyla %100 Studio’da müzikseverleri dansa davet ediyor. MELİKŞAH ALTUNTAŞ "BUNU KENDİME NEDEN YAPIYORUM?" // 10 MAYIS // touché by N KOLAY // 21.00 REKLAM Melikşah Altuntaş touché by N Kolay’ı kahkahalara boğmaya hazırlanıyor. Hayır diyememe hastalığı ve mesleki soru işaretlerinden muzdarip Melikşah Altuntaş, beklentiler, önyargı ve hayal kırıklığı üzerine batılı anlamda ilk Elazığlılık deneyimini, görsel ve işitsel bir anksiyete krizine dönüştürüyor. ECHONOMIST B2B JENIA TARSOL- ADAM TEN // 11 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 21 . 0 0

11 Mayıs'ta Zorlu PSM İstanbul'da muhteşem bir gece bizleri bekliyor. Echonomist, Jenia Tarsol, Adam Ten ve Mt Axel sahneyi alevlendirmeye hazırlanıyor. Echonomist ve Jenia Tarsol'un çok özel bir b2b performans için bir araya geleceği, eşsiz bir enerjinin hakim olacağı bir geceye hazır olun. TOZ // 11-12 MAYIS // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 19.00-21.00 .png Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşuyor. Güzeller güzeli ev kadını anne ile titiz avukat babanın tek kızı Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsünün anlatıldığı Toz, 1960’lardan bugüne uzanan anlatımıyla izleyicisiyle buluşuyor.

REKLAM FLASHBACK 90'LAR TÜRKÇE POP GECESİ // 11 MAYIS // %100 STUDIO // 21.00 Zaman tüneline giriyoruz, eskilere gidiyoruz, sesimiz kısılana kadar şarkılar söylüyoruz, ayaklarımız ağrıyana kadar dans ediyoruz! Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi'nde perküsyon eşliğinde DJ performans ve muhteşem dans şovları izleyeceğiniz partinin etkisinden uzun süre çıkamayacaksınız. Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi ile %100 Studio'da. UNSEEN TOUR // 11 MAYIS // ZORLU PSM // 13.00 .png Zorlu PSM, sahne arkasındaki merak edilen büyük ve büyülü dünyasını UNSEEN Tur ile ziyaretçilerine açmaya devam ediyor. Bugüne kadar Zorlu PSM’de sahnelenen dev yapımların sahne arkasını tüm detayları ve anılarıyla sergileyen, her adımı keşif dolu 90 dakika süren 5000 adımlık Zorlu PSM UNSEEN Tur, rehberli tur eşliğinde misafirlerini 11-25-26 Mayıs tarihlerinde yolculuğa çıkarıyor.