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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler

        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler

        Adana'da 3 genç yol verme kavgasında belediye otobüsü şoförünü tekme tokat dövdü. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 20:39 Güncelleme: 02.05.2024 - 20:39
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        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
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        Adana'da, elektrikli bisikletteki Ahmet Y. (29), Mahmut Y. (23) ve Süleyman Ş. (19), yol verme tartışması yaşadığı belediye otobüsü şoförü Aytaç D.'yi (44) tekme- tokat dövdü. Yolcuların araya girmesiyle kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Aytaç D. hastaneye kaldırılırken, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Aytaç D. yönetimindeki belediye otobüsü, yolcu almak için durağa girmek istedi. Bu sırada sağında ilerleyen elektrikli bisikletli Ahmet Y., yol verme yüzünden otobüs şoförüyle tartıştı.

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        Fotoğraf: DHA

        OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ TEKME TOKAT DÖVDÜLER

        Ahmet Y. ile bisikletteki Süleyman Ş. ve Mahmut Y., otobüsün camlarını yumrukladı. Şüpheliler, otobüsten inen şoför Aytaç D.’ye saldırıp, tekme- tokat dövdü. Aytaç D. aldığı darbelerle kanlar içinde yığılırken, yolcuların engellediği şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Fotoğraf: DHA

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Aytaç D.’yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheliler ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Aytaç D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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