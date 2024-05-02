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        Haberler Gündem Son dakika haberi 17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

        Son dakika haberi 17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

        17 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KISKAÇ-14" operasyonlarında 36 şüpheli yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 19:29 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:39
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        17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "17 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya şu değerlendirmede bulundu: "17 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı. FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz"

        Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında şüphelilerin: Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, Örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, Terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle " ifadelerini kullandı.

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