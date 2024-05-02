Sergen Yalçın'da son durum: Antalyaspor ve Beşiktaş...

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken yerli adaylar arasında Sergen Yalçın'ın da ismi öne çıkıyor. Hem futbolcu hem de teknik adam olarak siyah-beyazlılarda şampiyonluğa ulaşan Yalçın, Beşiktaş için başından beri doğal aday konumunda.

Başkan Hasan Arat ve kurmayları, önceliği yabancı hocaya verirken maaş ve bütçe konuları bu noktada belirleyici olacak. Sportif direktör de getirmek isteyen Beşiktaş'ta Devin Özek ismi ön plana çıkarken başkan Hasan Arat, Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin'le de Almanya'da bir görüşme gerçekleştirecek.

ARAT'IN ALMANYA SEFERİNİN ARDINDAN DEĞERLENDİRME YAPILACAK REKLAM Fernando Santos öncesinde Beşiktaş'ın doğal adayı olan Sergen Yalçın, kendisine teklif gelmemesinin ardından Antalyaspor'a imza atmıştı. Yalçın, Portekizli hocanın ayrılığının ardından Beşiktaş'ın yeniden gündeminde. Başkan Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile ilgili soruya "Sergen Yalçın hem sporcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş'ın kıymetlisidir. Fakat şu an Antalyaspor'un hocası olduğu için böyle bir görüşme yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Arat'ın Almanya'daki temaslarının ardından ise Beşiktaş yönetimi, teknik adam konusunu detaylı bir şekilde değerlendirecek. Yalçın ile de sezonun bitimiyle resmi görüşme yapılması bekleniyor.