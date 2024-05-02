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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'da son durum: Antalyaspor ve Beşiktaş... - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'da son durum: Antalyaspor ve Beşiktaş...

        Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında olan ve şu anda Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, yarın akşam Akdeniz ekibinin yönetimi ile masaya oturarak geleceğiyle ilgili kararını iletecek

        Giriş: 02.05.2024 - 18:08 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:15
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        Sergen Yalçın kararını veriyor!
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        Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken yerli adaylar arasında Sergen Yalçın'ın da ismi öne çıkıyor. Hem futbolcu hem de teknik adam olarak siyah-beyazlılarda şampiyonluğa ulaşan Yalçın, Beşiktaş için başından beri doğal aday konumunda.

        Başkan Hasan Arat ve kurmayları, önceliği yabancı hocaya verirken maaş ve bütçe konuları bu noktada belirleyici olacak. Sportif direktör de getirmek isteyen Beşiktaş'ta Devin Özek ismi ön plana çıkarken başkan Hasan Arat, Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin'le de Almanya'da bir görüşme gerçekleştirecek.

        ARAT'IN ALMANYA SEFERİNİN ARDINDAN DEĞERLENDİRME YAPILACAK

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        Fernando Santos öncesinde Beşiktaş'ın doğal adayı olan Sergen Yalçın, kendisine teklif gelmemesinin ardından Antalyaspor'a imza atmıştı. Yalçın, Portekizli hocanın ayrılığının ardından Beşiktaş'ın yeniden gündeminde. Başkan Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile ilgili soruya "Sergen Yalçın hem sporcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş'ın kıymetlisidir. Fakat şu an Antalyaspor'un hocası olduğu için böyle bir görüşme yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Arat'ın Almanya'daki temaslarının ardından ise Beşiktaş yönetimi, teknik adam konusunu detaylı bir şekilde değerlendirecek. Yalçın ile de sezonun bitimiyle resmi görüşme yapılması bekleniyor.

        ANTALYASPOR KARARI YARIN BELLİ OLACAK

        Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'dan ayrılması beklense de henüz yönetime kesin kararını iletmediği öğrenildi. Yalçın ile geçen hafta ön görüşme Antalyaspor cephesi, yarın ise geniş bir toplantı yapacak. Akdeniz ekibinde yeni sezon planlaması da netlik kazanacak.

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