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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor-Boluspor: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Eyüpspor-Boluspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor, 31. haftada ağırladığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 21:30 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:30
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        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasındaki Eyüpspor-Boluspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

        Müsabaka öncesinde Bolusporlu futbolcular, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasındaki Altay maçında şampiyonluğu garantileyen Eyüpsporlu oyuncuları tünelden çıkarken alkışladı.

        Stat: Eyüp

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet Şengül

        Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Murat Uçar (Dk. 84 Berkay Kumlu), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 75 Ömer Bayram), Taşkın İlter (Dk. 84 Tugay Kacar), Thuram (Dk. 58 Melih Kabasakal), Seslar, Recep Niyaz, Regattin (Dk. 58 Ampem), Bruno

        Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Jefferson (Dk. 90+3 İshak Karaoğul), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk 90+3. Kubilay Sönmez), Avramovski, Berk Yıldız (Dk. 78 Tunahan Çiçek), Hakan Bilgiç (Dk. 71 Vusal Iskandarlı), Gigic (Dk. 79 Camara)

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