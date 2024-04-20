Eyüpspor-Boluspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor, 31. haftada ağırladığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasındaki Eyüpspor-Boluspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
Müsabaka öncesinde Bolusporlu futbolcular, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasındaki Altay maçında şampiyonluğu garantileyen Eyüpsporlu oyuncuları tünelden çıkarken alkışladı.
Stat: Eyüp
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet Şengül
Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Murat Uçar (Dk. 84 Berkay Kumlu), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 75 Ömer Bayram), Taşkın İlter (Dk. 84 Tugay Kacar), Thuram (Dk. 58 Melih Kabasakal), Seslar, Recep Niyaz, Regattin (Dk. 58 Ampem), Bruno
Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Jefferson (Dk. 90+3 İshak Karaoğul), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk 90+3. Kubilay Sönmez), Avramovski, Berk Yıldız (Dk. 78 Tunahan Çiçek), Hakan Bilgiç (Dk. 71 Vusal Iskandarlı), Gigic (Dk. 79 Camara)