Facebook: ABD'deki Kongre ara seçimleri öncesi sahte hesap ve sayfaları kapattık
Facebook, ABD'de Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi, koordine bir siyasi nüfuz kampanyasına yönelik 30'dan fazla sahte hesap ve sayfanın kapatıldığını açıkladı. New York Times gazetesi ise, Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sahte sayfa ve hesapların kongre seçimini etkilemeyi amaçladığını duyurdu.
01.08.2018 - 17:40 | Güncelleme:
Facebook, ABD'de Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi, koordine bir siyasi nüfuz kampanyasına yönelik 30'dan fazla sahte hesap ve sayfanın kapatıldığını açıkladı. New York Times gazetesi ise, Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sahte sayfa ve hesapların kongre seçimini etkilemeyi amaçladığını duyurdu.
Facebook'tan yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram'daki 32 hesap ve sayfanın "koodinayon içinde sahte davranışlar" sergiledikleri tespit edildiği için kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada "Bu tür davranışlara Facebook'ta izin verilmiyor, çünkü insanların ya da kuruluşların kim oldukları ya da ne yaptıkları konusunda diğer insanları yanıltma amacıyla hesaplarla şebekeler kurmasını istemiyoruz" denildi.
Facebook, "soruşturmanın ilk aşamalarında bulunulduğunu da söylerken, bu sahte hesap ve sayfaların arkasında kimlerin olduğunu henüz bilmediklerini" vurguladı.
New York Times'ın haberine göreyse, Facebook ABD'li kongre üyelerine, sahte hesapları seçimlere müdahale alanındaki soruşturmalarında tespit ettiklerini anlattı.
Gazeteye göre Facebook, sahte hesaplarla 2016'daki başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmakla suçlanan Rusya'nın İnternet Araştırma Kurumu arasında bir bağlantı tespit edemedi.
Ancak Kongre üyelerine bilgi veren Facebook yetkilileri, olayın arkasında "muhtemelen Rusya'nın bulunduğunu" söyledi.
8 Facebook sayfası, 17 Facebook ve 7 Instagram hesabını kapatan şirket, olayla ilgili soruşturmada Federal Soruşturma Bürosu FBI'yla işbirliği yapıldığını da vurguladı.
Facebook verilerini usulsüz kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica şirketi kapanıyor
Mark Zuckerberg'e ifadesinde hangi sorular sorulmalı?
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.