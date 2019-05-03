Facebook'un kendi kripto parasını çıkarmak üzere başlattığı Libra Projesi'ndeki sır perdesi yavaş yavaş kalkmaya başladı. Wall Street Journal'ın haberine göre sosyal medya devi kripto para temelli bir ödeme sistemi geliştirmek üzere başlattığı projesinde önemli adımlar attı. Haberde Facebook'un dünya genelinde 1.5 milyar kullanıcısının platform üzerinden kullanabileceği bir kripto para geliştirmek üzere birçok finansal kurum ve online satıcıyla görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. Görüşülen firmalar arasında Visa ve Mastercard gibi önemli kurumlar yer alıyor. Firma ayrıca, söz konusu proje için 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım almayı hedefliyor.

FİYAT DALGALANMALARINA ÖNLEM

Haberde yer alan bilgilere göre Facebook, çıkaracağı kripto paraya karşılık belli oranda bir dolar rezervi ayıracak. Bu sayede Bitcoin gibi diğer kripto paraların aksine belli bir fiyat istikrarı yakalayacak. Daha önce Bloomberg ve The New York Times da Facebook'un kripto para projesi üzerinde çalıştığını okuyucularına aktarmış ancak bunun ağırlıklı olarak WhatsApp kullanıcılarının kendi aralarında para transferi yapabilmesine imkan sağlayacağını bildirmişti.

E-TİCARETTE KULLANILACAK

Ancak şu ana kadar Facebook'un hakkında bir açıklama yapmadığı bu yeni bilgiler söz konusu projenin ilk sanılandan çok daha büyük bir boyutta olacağına işaret ediyor. Wall Street Journal'a göre Facebook kullanıcı bilgileriyle başka sitelere giriş yapılabildiği gibi farklı sitelerde (özellikle e-ticaret) Facebook'un kripto parasıyla ödeme yapılabilecek.