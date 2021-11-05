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Fahrettin Altun, Bakan Elvan'la ilgili haberleri yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiğine ilişkin haberleri yalanladı. Bakan Elvan'ın görevinin başında olduğunu bildirdi

Fahrettin Altun, Bakan Elvan'la ilgili haberleri yalanladı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiğine yönelik haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadleri kullandı:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!"

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