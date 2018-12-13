Dolar/TL bu sabah güne 5.3541 civarında başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün birkaç gün içinde Fırat’ın doğusuna harekat başlatılacağını açıklamasının ardından jeopolitik risklere ilişkin endişelerle dolar/TL 5.40 seviyesine yükselmişti ancak bu seviyede kalıcı olmadı.

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı.PKK faiz kararı saat 14.00'te açıklayacak. Merkez'in politika faizini sabit tutması bekleniyor. Bir hafta vadeli repo faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.

KUR SALI GÜNE DE 5.40'I TEST ETTİ



Piyasalarda geçen hafta açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri ardından PPK toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı. Bu çerçevede dolar/TL geçen hafta 5.46 seviyesine kadar yükseldi ancak TCMB ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) açıklamalarının ardından bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.

Kur salı günü de 5.4060'ı test etmişti.



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