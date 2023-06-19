HABERTURK.COM

A1 Capital'in sunduğu Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz oldu. Perşembe günkü Merkez Bankası faiz kararının masaya yatırıldığı programda olası faiz artışının miktarının ne olacağına dair tahminini aktaran Eryılmaz, faiz artırımının döviz, piyasa faizleri ve borsa üzerindeki olası etkisinin ne olacağını anlattı.

KURDAKİ YÜKSELİŞ ENFLASYONA NASIL YANSIYACAK?

Eryılmaz, ekonomi politikalarında beklenen değişimin kur, faiz ve enflasyon başta olmak üzere makro dengeleri nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulunurken yeni ekonomi yönetiminin elini güçlendiren ve zayıflatan maddeleri sıraladı. Yılın geri kalanında global gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisin de tartışıldığı programda kurdaki mevcut yükselişin ve beklenen yeni artışların enflasyona etkisi ele alındı.

FAİZ ARTIRIMI DURGUNLUK YARATIR MI?



Diğer yandan artan faiz oranlarının kredi mekanizmasını bozup durgunluğa sebep olup olmayacağını değerlendiren Eryılmaz, "Faiz artırımı ekonomide durgunluğu beraberinde getirip şirket karlarını olumsuz etkiler mi?" sorusunu yanıtladı. Eryılmaz faiz, döviz ve enflasyonun beklenen yeni dengesinin hangi sektörü nasıl etkileyeceğine dair görüşlerini dile getirdi.