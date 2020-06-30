Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Süper Lig'de önceki gün Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da futbolcuların performansı alkış topladı. 7 oyuncusundan yoksun olmasına rağmen liderin evinde galibiyeti kaçıran Aslan, bu hafta da evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Başakşehir önünde forma giyemeyen Adem Büyük, Mariano ve Ahmet Çalık'ın cezalarını tamamlarken, sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun durumu henüz netleşmedi.

Sağ arka adele grubunda zorlanma tespit edilen ve 1 haftadır tedavisi sürdürülen Kolombiyalı yıldızın, Trabzonspor maçına çıkması bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Başakşehir karşısına forvetsiz çıkmak zorunda kalan teknik direktör Fatih Terim, cezasını tamamlayan Adem Büyük'ün dönmesiyle birlikte bu bölgede rahatladı. Ancak özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını bilen İmparator, Falcao'nun da takıma yeniden dönmesini bekliyor.

Ağrıları her geçen gün biraz daha azalan yıldız golcünün pazar gününe kadar hazır hale gelebilmesi için çalışılıyor. Ancak bir sonraki sezonun yakın zamanda başlayacak olması, Falcao konusunda Terim'i düşündürüyor. Golcü forvetini bu sezon başındaki gibi uzun süreli sakatlığa kurban vermek istemeyen deneyimli çalıştırıcı, Trabzon önünde Falcao'yu şimdilik riske etmek istemiyor. Falcao'yu ilk 11'de sahaya sürmek istemese de yedek kuvvet olarak mutlaka kulübesinde görmek isteyen tecrübeli hocanın, henüz net kararını vermese de Adem Büyük'ü sahaya sürmesi bekleniyor.