Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer döneminin bitiminden bir gün önce Simon Falette'e lisans çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Koç, bu transferin Sadık Çiftpınar'ın fedakarlığı sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Koç'un açıklaması şöyle:

"Nihat Özdemir, alay eder gibi transfer yaptılar ya diyor. Biz Falette'e lisans çıkarabildik. Buradan sevgili Sadık Çiftpınar'a da teşekkür ediyorum. Kendisi sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Simon Falette transferi onun sayesinde oldu. Çok ufak, 300-400 bin liralık bir rakama ihtiyacımız vardı. Kendisi sağ olsun, fedakarlık yaptı ve Falette'i transfer edebildik."