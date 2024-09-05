FantasIstanbul'un 'Sinemaya Katkı Ödülü'ne Monty Python komedi grubunun kurucularından olarak bilinen yönetmen - senarist Terry Gilliam lâyık görüldü.

'Balıkçı Kral' ve '12 Maymun' gibi fenomen filmlere imza atan Gilliam, ödüle; 'Türk Lokumu' espirili video mesajıyla teşekkür etti.

Fantasİstanbul, 'Özgün Film Garantisi' mottosuyla 19 - 26 Eylül 2024 arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Asuman Dabak, Yağmur Taylan, Durul Taylan, Ömer Faruk Sorak ve Alex Proyas'tan oluşan danışma kurulu ve festival yönetimi 'Sinemaya Katkı Ödülü'nü Terry Gilliam'a vermeyi kararlaştırdı.

'12 Maymun' (1995) REKLAM BAFTA, CANNES, VENEDİK ÖDÜLLÜ İngiliz yönetmen, 1976'da ilk uzun metrajlı filmi 'Monty Python' ve 'Kutsal Kadeh'i çekti. 1991'de Venedik Film Festivali'nde 'Gümüş Aslan', 2002'de Cannes Film Festivali'nde 'Onur Ödülü', 2009'da 'BAFTA Yaşam Boyu Başarı Ödülü' aldı.