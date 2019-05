Fatih Altaylı, Emin Çağlar ve Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemini değerlendirdi.

"OYUNCUNUN YÜZÜNE BAKINCA VURDUĞUNU ANLADIM"

Hakem kararlarının tartışma yarattığı Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendiren Altaylı, maçtaki 2. penaltıyı şöyle yorumladı: "Topa dokunan Onyekuru. Diğeri ayağını boşa sallayıp Onyekuru'nun ön kaval kemiğine darbede bulunuyordu. Vurdu, vurmadı diye konuşuluyor. 3 boyutlu bir olayı, 2 boyutlu TV görüntüsüyle çözmek çok zor. Ben baktım görüntüye, vurmuyor dedim. Bir daha baktım değmiyor dedim. Sonra oyuncunun yüzüne baktım, vurmuş. Yüz ifadesinden belli. Vurmasa da o kadar kendini yere atmaz herhalde. Verilebilir, verilmeyebilir. VAR uyardı, verdi. Hakem oyunun ipini elden kaçırmış diyoruz ya, bu pozisyonda ipi elden kaçırmış değil. Bence Samudio'ya verdiği kırmızı kartta ipi kaçırmış. Yüzde 100 hatalı. Ayak kırılmış, vereyim bari dedi. Trafik kazası olmuş, 3 ölü var. Adamın suçu yok ama ceza veriyorsun. Buna benziyor. İsteyerek yapmıyor, çarpıyor, ayak önüne geliyor. Kırmızı kart asla değil."

"RİZESPOR BAŞKANI FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA TEPKİ GÖSTERMEDİ"

Altalyı, maç sırasında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili, "Abdurrahim'in oğlunu da tartaklamışlar. Fazla sert bir maçı Rize açısından. Çok bilenmişlerdi, niye bilenmişler anlaşılacak gibi değil. Bu kadarına gerek yoktu. Rizespor'un daha önce Fenerbahçe karşısında hakem hatasıyla puan kaybettiğini biliyor muyuz? Çok açık hatayla maç kaybettiklerini biliyor muyuz? Rizespor başkanının o maçın ardından söylediklerini hatırlıyor musunuz? Hiçbir tepki vermedi. Olur böyle şeyler, Fenerbahçe büyük camia, dost camia gibi bir yaklaşım içindeydiler. Küme düşme riski vardı o sırada. Şimdi 5.'lik iddiası var belki. Silahla adam vuracaktım şeklinde bir tepki... Burada bir acayiplik var. Normal değil. Olay anında olsa öfkeyle dersin. Olaydan çok sonra TV programına bağlanıp söylüyorsun. Çok acayip" dedi.

"FENERBAHÇE BAŞKANI NİYE GALATASARAY MAÇINDAN BAHSEDİYOR?"

Karşılaşmanın başlama saatini eleştiren Fatih Altaylı, "Bu maç başından sonuna acayip değil mi? Maç 4'te oynanıyor. Yayıncı kuruluş açısından akşam yayınlanması daha iyidir. Eksi 20 derecede Erzurum'da oynanan maç akşam oynanmıştı. Bu niye değil? Sonra maç sırasında olanlar... Başından sonuna normal değildi. Hakem de geldi, içine etti. Hakemlerin bir maçın içine ettikleri ilk sefer değil. Bu sefer kıyamet kopuyor... Niyeyse... Galatasaray'ın hakem hatasıyla Konya ile berabere kaldığı maç var. Galatasaray hakemlerden yakındı. 17 kulüp dedi ki; hakem de insandır, hata yapabilir, hakemlere sahip çıkalım. Şimdi ne oldu? O gün Galatasaray'ı suçlayıp 17'si bir yerde açıklama yapıyorsun. Daha sonra Nesrin Topkapı vari hareketler olmadı değil. Bir ilkesel duruşun vardır. Orada bir şey söylemiyorsun. Bugün maçla ilgili ilgisiz herkes konuşuyor. Beşiktaş'ı anlarım, Rizespor'u anlarım, Başakşehir'i de anlarım. Peki Fenerbahçe başkanının aynı gece kendi maçından hiç bahsetmeyip Rize maçından bahsetmesi neyin nesidir ya?" diye konuştu.

"ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN"

Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'la ilgili eleştirilerde bulunmasını, "Ali Koç'un olayla uzaktan yakından alakası yok. Onun başkanlığını yürüttüğü kulüp, küme düşmekten kurtulmanın sevincini yaşıyor. Bu maçtan sanane? Bu Ali Koç ne diyordu? Centilmenlik, kardeşlik... Ben ne diyordum? Aziz Yıldırım'ı aratır bize, o kadar fanatik Fenerbahçeli. Üstündeki cila döküldü. Çünkü gündem değiştirmesi gerekiyor. Kendi taraftarını yönetmeye yönelik bir hareket. Fenerbahçe taraftarı da Türkiye'nin en bilinçli taraftarı. Yemezler bunu. Sen seneye ne yapacaksın? Bu Comolli fiyaskosu devam edecek mi, Ersun Yanal seneye kalacak mı diye sorarlar." sözleriyle değerlendirdi.

Ali Koç'a eleştirilerini sürdüren Altaylı şöyle devam etti: "Koç olarak seçil, yardım kampanyalarıyla takımı ayakta tutmaya çalış. Sen biliyordun finansal tabloları gelirken. Niye söylemedin o zaman, gelince TV'de yardım kampanyası yapacağız diye? LÖSEV misin sen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği misin, Fenerbahçe Spor Kulübü müsün diye sorarlar adama. Sanane. Centilmen, centilmen, centilmen. Galatasaray'a laf sokacaksın madem, üzgünüz bir futbolcu arkadaşımızın bacağı kırılmış, geçmiş olsun diliyoruz de. Fenerbahçe'nin süper centilmen başkanı nerede? Herkes centilmen demiyor muydu? Ne oldu abicim? Hakemlerle ilgili ağlayacaksın. Madem bu kadar dürüst olunmasını istiyorsun, niye Galatasaray maçında hakemlerden avantaj sağladığını söylemiyorsun? Mehmet Topal'a kırmızı gösterilmemiş, faulle aldığın top gol olmuş, hakem VAR'a bile gitmemiş. Şimdi ne olmuş abicim? O zaman hakemler iyi, bugün seni hiç ilgilendirmeyen bir yerde mi değil? Galatasaray, 22. kez şampiyon olursa fark 3 olacak diye mi? Rizespor başkanının sözü direkt olarak 6222'ye girer. Hangi savcı bunu soruşturma açacak? Hakem odasına girenler ne olacak?"

TFF BAŞKANI KİM OLACAK?

Fatih Altaylı, TFF'nin yeni başkanının kim olacağıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Federasyon seçiminde benim gördüğüm 2 aday var. Seçim yaklaşırken bire inecek diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin eski başkanvekili Nihat Özdemir muhtemelen federasyon başkanı olacak, mevcut federasyondan en az 5-6 kişi devam edecek diye duyuyorum. Bu da Fenerbahçe lobisinin istediği bir şey zaten. Herkesin federasyonda ağabey dediği, herkesin sevdiği birisi. Bence bir mahsuru yoktur orada bir Fenerbahçeli olmasında. Ben spor adamına spor adamı diye bakarım, Fenerbahçeli diye bakmam."

Altaylı, Galatasaray'ı savunduğunu belirtip, "Diyorlar ya maçtan sonra gerek Fenerbahçe başkanı, gerek yorumcular... Diyorlar ki Galatasaray'ı savunuyorsun. Evet savunuyorum. Niye? Çünkü herkes karşı kardeşim. 4 gündür Galatasaray'a sallamayan yok. Bugün Beşiktaş maçında Galatasaray'a sallıyorlar. Ben de savunuyorum. Çünkü benden başka savunan yok bu zavallı kulübü. Diyorlar ki birileri Galatasaray'ı şampiyon yapmak istiyor. Ben de diyorum ki açık ve net olarak isim verin kardeşim. Niye diyorum?" diye konuştu.

"LOBİSİ EN GÜÇLÜ TAKIM FENERBAHÇE"

En güçlü lobinin Fenerbahçe'de olduğunu savunan Fatih Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü: "Federasyonun eski başkanı kim? Beşiktaş'ın eski başkanı. Şu anki başkan kim? Hangi takımın eski 2. başkanı? Beşiktaş'ın. Federasyonun etkili ismi kim? Servet Yardımcı ve Cengiz Zülfikaroğlu. Bunlar hangi takımlı? Fenerbahçe ve Beşiktaş. MHK başkanını buraya kim getirdi? Fenerbahçe lobisi getirdi. Kim istiyor Galatasaray'ın şampiyon olmasını? Var mı böyle bir şey? Hakemler kötü, hakemler rezalet. Konya maçını seyrettin mi? Hakem faciası yok mu? Konyaspor'un düşmesini isteyen biri mi var yani? Her maçta hakemler kötü, hakemler kötü. Galatasaray hakemlerden yandı, Fenerbahçe karşısında 2 puan kaybetti. Konya karşısında 2 puan kaybetti. Her takım kazanıp kaybediyor hakemlerden. Lobisi en güçlü takım şu an Fenerbahçe. Biliyoruz."

Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın "Bu sene hakemler konusunda Galatasaray'ın lobisi güçlü değil mi? Ümit Öztürk'e Galatasaray'ın Trabzonspor'la oynadığı maçtan sonra maç verilmiyor. Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek dinlendirildi." sorusuna "Farkında değilim açıkçası. Yeni MHK başkanı, hakemleri her maça vereceğiz dediğini biliyorum. Açıkçası neden vermediğini bilmiyorum." diye cevap verdi.

"YÖNETİCİLER, TARAFTARLAR, FUTBOLCULAR KÖTÜ NİYETLİ. BU YÜZDEN HAKEMLER KÖTÜ"

Türk hakemlerinin durumunu değerlendiren Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakemlere de ben acıyorum. Liverpool maçını seyrettiniz mi? Hakem Cüneyt Çakır'dı. Şahane maç izledik mi? İspanyollardan eleştiri gelmedi. Bir futbol maçı bu kadar akıcı oynanıyorsa hakemin burada fonksiyonu var mı? O maçla Çakır finali hak ediyor. Cüneyt Çakır, Türkiye'deki kötü hakemlerden bir tanesi. Niye? Futbolcun kötü niyetli, yöneticin kötü niyetli, taraftarın kötü niyetli, antrenörün kötü niyetli. Bu kadar kötü niyetli arasında hakemin yapacağı hiçbir halt yok. Hakem de bu pisliğin içerisinde. O yüzden iyi bir hakem de bu lige ayak uyduruyor. Lig ne kadar kötüyse, ülkenin seviyesi neredeyse, hakem de orada.

50 yeni hakem geliyor bildiğim kadarıyla. Bu kafalar değişmezse, bizimkiler de dahil. Bu düzelmez. Hakem hocalarının da zarafetle yapanı da var, abuk subuk konuşanı da var. İsim vermeyelim. Çamura taş atarsan üstüne bulaşır. Deniz Çoban'ı izliyorum, beğeniyorum. Bünyamin Gezer de fena değil. Eski kaşarlara bakıyorsun Allah yarabbim. İspanya'da böyle bir program var mı? İngiltere'de var mı? Niye orada emekli hakem çıkarmıyorlar? Çünkü bunun zarar verdiğini biliyorlar. Bu işi yapan, çok da severim kendisini; Şansal Büyüka'dır ve yanında getirdiği adamlar. 'Oynatalım Uğurcum'dan buraya geldik, oynatmayalım futbol.

Dünyada kimse adalet istemez. Ben adam vurayım, mahkemeye gideyim beraat isterim. Adaletin benim ne istediğime değil, doğrunun ne olduğuna bakması lazım. Geçen hafta burada konuştuk. Hakimlerin ve hakemlerin doğru karar veremiyorsa ülke hiçbir yere gidemez. Futbol gibi bir işte ya da siyaset gibi önemli bir işte bu işler böyle yürümez. Türkiye'nin eksiği de budur. Adaletin de bittiyse ülke de bitmiştir. Bana bunu da söylettiniz."

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Fatih Altaylı, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak dev maçla ilgili fikirlerini aktardı: "Göksel Gümüşdağ, şampiyonluğun diğer tarafı olarak istediğini söyleme hakkına sahip. Galatasaray'ın beraberlik hakkı var çünkü averajda avantajlı. Galatasaray'ın kendi kaderini belirleme şansı var. Başakşehir de bütün maçlarını kazanırsa şampiyon olur. Her iki takım da maçlarını kaybederse Beşiktaş olur. Bu da mümkün değil. Demek ki bu iki takımdan biri şampiyon olacak. O zaman avantajlı olan Galatasaray, yarı avantajlı olan Başakşehir. Bir büyük futbol adamının sözünü söylüyorum burada birkaç programdır. Birisinde bir camia var arkada, diğerinde yok. Yaşlı takım zaten. Bu maça bilenmiş gelecekler. Leicester nasıl mucizevi şampiyonluk elde ettiyse onlar da bunu istiyor. Rakip sağlam camia. O maçta da Emre insanlık dışı oynayacaktır mesela.

"BEN OLSAM KUPA MAÇINA YEDEK KADROYLA ÇIKARIM"

Kupa finali muhakkak ki etkiler Galatasaray'ı. Kaybetmesi etkilemez bence moral anlamında. Akhisar gitti, giderken kupayı alabilir. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam yedek kadroyla çıkarım bu maça. Allah korusun bir sakatlık olur diye. Maçların en iyi antrenman olduğunu savunuyorum ama sakatlıktan korktuğum için bazı oyuncuları oynatmam.

Rize maçında saha içini hiç konuşmadı. Ben esas oraya dönmek istiyorum. Ben herhalde Sinan Gümüş kafayı yedi diye düşündüm. Sonra öğrendim ki Fatih Terim demiş, o atsın diye. Kaçırdığı için demiş. Geçen sene Gomis kaçırırken niye yapmadı? Normalde Diagne'nin atması gerekliydi, aldı ve attı. Daha önce Feghouli ile yaşamıştı aynısını. Ben Diagne'yi haklı buluyorum orada. Galatasaray'daki son vuruşu olabilirdi Diagne'nin. Hem penaltıyı attı hem galibiyet golünü attı sonra. Diagne ve Eren Derdiyok arasında büyük fark yok diyordum. Onları kullanırsan faydalanırsın. Galatasaray asla iyi orta yapmıyor.

Şampiyonu belirleyecek maçın iki aday arasında olması iyi oldu bence. Fenerbahçe-Galatasaray play-off finali vardı ya, onu gibi oldu. Bana sorarsan adil bir final maçı olacak. Kendi eliyle şampiyonluğu rakibe vermiş olacak. Cüneyt Çakır yönetecektir büyük ihtimal bu maçı.

"AZİZ YILDIRIM BU PARALARI BİR TELEFONLA TOPLUYORDU"

Başakşehir'in son golü açık ofsayt. Kimse bundan bahsetmiyor. Çünkü Galatasaray'ın rakibi olan iki büyük camia da 'Galatasaray şampiyon olmasın da kim olursa olsun' diyor. Buradaki garabet bu zaten. Galatasaray şampiyon olmayacaksa Beşiktaş ya da Fenerbahçe'nin olmasını isterim ben. Yorumcu olarak değil Galatasaray yöneticisi olarak, olsam eğer. Başkaları bu pastaya girmesin derim. Taraftar olarak ayrı düşünürüm. Bizim yöneticilerde rasyonellik olmadığı için öyle düşünmüyorlar. O yüzden kulüplerimiz batık. O yüzden TV yayınında para toplamaya çalışıyor ülkenin en zengin ailesinin ferdi. 'Aman Galatasaray olmasın da kim olsun' diyorlar. Sen yönetici olarak masaya yeni birilerini oturtuyorsun. 50 tane badem var tabakta, sen alıyorsun, ben alıyorum. 5 kişi daha otursa bize ne kalır? Yönetici böyle düşünür. Fanatik taraftar nasıl düşünür? Aman o yiyeceğine başkasın yesin der. O yüzden de kulüplerin hepsi batakta. O yüzden 2.5 milyar TL borç açıklıyor, açıkladığı kadar. Galatasaray da öyle. Ali Koç açıklıyor aynı şekilde. Aziz Yıldırım bu paraların fazlasını bir telefonla topluyordu. Ben Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelledim dersin, bir bakarsın engelleyememişsin."

"MUSTAFA CENGİZ, EMRE AKBABA'YI ZİYARETE GİDERKEN BASINA HABER VERMİŞ"

Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında Mustafa Cengiz'i eleştiren Fatih Altaylı, konuşmasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Galatasaray'da malzeme verenler var. Divan kurulunda ben aslında burada söylediklerimden farklı bir şey söylemedim. Galatasaray'ın çok konuşan bir başkanı var, çok konuştukça boş konuşan bir başkanı var. Üzülmesin, konuşmasın. Seçilmesinde desteğimiz oldu, kulübü Dursun Özbek'ten kurtarmak için. Galatasaray başkanlığının ağırlığını taşıyabilmek başka bir şeydir, Galatasaray'a hasbelkader başkan seçilmek başka bir şeydir. Koyunun olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi olmak başka bir şeydir, koyunun olmadığı yerde koç olmak başka bir şeydir. Galatasaray başkanı, Emre Akbaba'yı ziyaret ediyor. Gitmeden önce basına haber veriyor. 5 tane daha yönetici gitti, birinin adını duydunuz mu? Başkan gitmeden haber veriyor. Bunlar yakışıksız. Bir Galatasaray başkanı, eski başkana küfür edecektim der mi? Bunlar ucuz numaralar. Şimdi Mustafa Cengiz'in bilmesi gereken bir şey var; o giderken biz dönmüyorduk, o giderken biz dönmüş kahve, gazoz içiyorduk kardeşim. Biz bunları yemeyiz, biz saf değiliz. Galatasaray'a uygun davransın. Biz 14 sene şampiyon olmadık, ilkelerimizden de taviz vermedik. Biz oradaydık o zaman. Galatasaray'a uygun davranacak Galatasaray başkanı. Kendisi de inanamıyordur aynaya bakınca Galatasaray başkanı olduğuna."

"FENER OL İÇİN ALİ KOÇ OLMAYA GEREK YOKTU"

Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin düzenlediği Fener Ol projesini de şu sözlerle eleştirdi: "Ali Koç geldiği zaman daha modern, daha kurumsal yönetilen, daha çağdaş futbol kulübü olan bir Fenerbahçe bekleniyordu. Böyle bir kampanya olduğunu öğrenince herhalde taraftarların da dahil olduğu bir para toplanacak diye düşünmüştüm. Tahvil, hisse senedi toplanacak, yan bir şirket açılacak diye düşünmüştüm. Bu yapılan çok basit bir şey. Bunun için Ali Koç olmaya gerek yoktu. Bunu kim yönetirse yönetsin bu yapılırdı. Tarihi rekoru burada kırıldı. Habertürk'te Mehmetçik için inanılmaz bir para toplanmıştı. Bunları yardım kuruluşları yapar... Ali Koç, 'bizim vizyonumuza erişemezsiniz' demişti. Yardım toplamaksa bu nasıl vizyon? O vizyondan kalkalı çok oldu kardeşim."