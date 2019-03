Habertürk yazarı Fatih Altaylı Habertürk TV'de Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini yorumladı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

"GENÇLEŞTİRME BİTTİ, KAŞARLAŞTIRMA BAŞLADI!"

Fatih Altaylı, A Milli Takım’daki Şenol Güneş dönemi ve yeni kadro için şu yorumları yaptı: “Lucescu geldi, bir dünya para aldı. Çok da başarılı olmadı ama bizim şöyle bir avuntumuz yok muydu, ‘Biz geleceğin Mili Takımı’nı hazırlıyoruz’ diye. Gençler, gençleştirme operasyonu falan filan… Bu federasyonun projesi değil miydi? Birdenbire Lucescu gitti, gençleştirme operasyonu bitti, bütün kaşarlar geri geldi! O zaman biz bu kaşarları geri getireceksek eğer niye o gün ‘Gençleştirme operasyonu’ falan dedik. Bu federasyonda bir proje yok muydu? Gençleştirme sadece Lucescu aklına estiği için mi yapılıyordu, yoksa Türk futbolunun böyle bir proje için Lucescu’yla anlaşması mı vardı? Demek ki yokmuş. Lucescu gitti, gençleştirme bitti, kaşarlaştırma başladı. Bu kadar da olmaz. Aynı federasyon, bir tek başkanı değişmiş, yardımcılarından biri başkan olmuş, bu projeyse eğer devam eder. Yok bu bir proje değilse, başarısızlığa kılıfsa eğer onu bilemem. Eğer hakikaten bir projeyse Lucescu gitti, Şenol Güneş geldi, proje çöpe gitti. Yeni proje, kaşarları alacağız, yanına biraz dil peyniri, biraz bir şey! Ne bu mıhlama mı yapıyoruz kardeşim ne bu? Milli Takım mı kuruyoruz? Bununla nereye gideceğiz? Mesela Emre… Emre 2020 Avrupa Şampiyonası’nda 40 yaşında olacak. O zaman de ki kardeşim, “Biz onu çöpe attık, biz yeni bir şey yapıyoruz falan de. Mesela o zaman Arda neden yok? Madem kaşara gidiyoruz. Uluslararası tecrübeli falan. Son maçlarda da fena oynamıyor.”

‘BU DA FUTBOLUN TANZİM SATIŞI!’

“Yapılan yanlıştır demiyorum. Bu yapılanın kendi içerisinde bir mantığı vardır diyebilirsiniz. Ligin en iyi futbol oynayan takımın omurgasını alırsın, buna bir itirazım yok. Ama o zaman 1 sene önce niye öyle yapmadı. Neden gençleştirme operasyonu diye palavra yapıldı. Neden Türk halkını aptal yerine koyuyorsunuz? Günlük ilerleyeceğiz, belli oldu. Türkiye proje mroje yapamaz, her şeyimiz günlüktür. Bu da futbolun tanzim satışı!

“GÜNEŞ KENDİNE GÖRE HAKLI”

“Şenol Güneş’in haklı olduğu şey şu; iki tane maç var. Bu takımlar gruptan çıkma ihtimali düşük takımlar. Bunlardan bizim 6 puan almamız lazım. Bunun için de maceracılığa girmeden, sağlamcı, bizim kaşar dediğimiz takımı sahaya sürmesini normal de buluyorum. Sonrasında Fransa karşısında ne yapacağını bilemem. Ama bizim Fransa’dan 2 maçta 1 puan alması başarıdır. Biz kendimizi Fransa ile yıpratmayalım, İzlanda ile yıpratalım. İzlanda karşısında bir şansımız olabilir. Bizim Fransa’dan puan alma ihtimalimizi dahi ben çok düşük görüyorum. Her mevkide dünyanın en iyi futbolcuları Fransa’da…”

“KULÜP TAKIMI BAŞARILI OLMADAN MİLLİ TAKIM BAŞARILI OLMAZ”

“Kulüp takımında başarı yoksa milli takımda da olmaz. Pek enderdir. Önce milli takıma oyuncu veren kulüplerde o ufuk olacak. O havanın içerisinde yetişecek futbolcu. Fatih Akyel mesela Galatasaray’da oynadığı dönemde Roberto Carlos ile karşılaştığı için Milli Takım’da da karşılaştığında ne yapacağını biliyordu. Mesele budur. Eğer kulüp takımları Avrupa’da başarılı olamıyorsa Milli Takım’dan da bir halt olmaz. O yüzden de Şenol Güneş’in işi zor. O zaman da yurt dışında oynayan oyuncularla takımı kurması lazım. Keşke sakatlanmasaydı da Cengiz Ünder bu takımda olsaydı.”

YABANCI SINIRI TARTIŞMALARI

“YABANCI SINIRINI FENERBAHÇE İSTİYOR!”

Altaylı, kulislerde konuşulan 6+2+2 şeklindeki yeni yabancı sınırı için ise şunları söyledi: “Bir yöneticinin bakışı yabancı sınırına şu; yurt dışında başarı ve maliyet. Yabancı sınırı yüksek olduğu dönemde yerli oyuncuların fiyatlarında inanılmaz bir artış oluyor. Tarık Çamdal gibi. Bu durumda kulüplerin yurt dışında başarılı engelleniyor ve milli takımınız da olumsuz etkileniyor. Yabancı sınırının kaldırılmasıyla yurt dışına giden Türk oyuncuların sayısı arttı.”

“SÖZLEŞMELERE BAKILIP AÇIKLANMALI”

“Türkiye’de bu iş şöyle düşünülüyor. Özellikle Fenerbahçe camiası, Galatasaray bir şeyi istiyorsa ve memnunsa bunun aleyhinde oluyor. Galatasaray bu yabancı kuralının olmasından memnun diye Fenerbahçeliler “Aman bunu engelleyeyim” derdinde. Azaltın da bu böyle boyacı küpü değil. Bir günde azalmaz. Yapılmış sözleşmeler var. Eğer 6+2+2 yapılacaksa –ki o da fena bir sayı değil- o zaman tüm kulüplerin sözleşmelerine bakarsın. Dersin ki en son ne zamana kadar var. Zamana göre açıklarsın. Bu futbolcuları almış. Sözleşmesini imzalamış, bu kuralı yarın değiştirebilir misin? Bu iş sonuç Türk futbolu açısından zarar vermedi. Kuralın getirildiği gün pek çok kulüp memnundu. Şimdi tersini söylüyorlar. Kulüp başkanlarının yarısı zaten götürücü! Menajerler cirit atıyorlar. Bu adamların ne istediklerini bilmeleri mümkün değil. Hiçbir şeyden haberleri yok. Hangi yönetici spordan gelmiş de yabancı sınırından ne anlarlar. Otururlar menajerlerin kucağına! Önce neyin olacağını görmek için nelerin olmayacağını yaşayıp görmemiz gerekiyor.”

“SAYI MAKUL TUTULMALI AMA…”

Türk futbolunda bazıları şöyle düşünüyor; ‘Bu Galatasaray’ın hoşuna gittiyse iyi değildir.” Bu kadar basit. Sınırsız yabancı da hoş değil. Sayı makul tutulmalı. Ama bunu sürekli değiştirmenin alemi yok. Muhim olan kaliteli oyuncu alabilecek hırsız olmayan yönetim kurulları oluşturabilmek. Türk futbolunun en büyük sorunu bu. Yine içlerinde en fazla kafa yoran Ali Koç diye düşünüyorum.”

GALATASARAY

“DİAGNE’YE EREN DERDİYOK MUAMELESİ YAPARSAN OLMAZ”

Altaylı’nın Bursa’yı 2-0 geriden gelip 3-2 yenen Galatasaray için ise şu ifadeleri kullandı: “Bursaspor galibiyeti bireyselliğe yazar. Çünkü takım olarak iyi bir görüntü sergilemediler. Madem Fatih Terim’in soyunma odasında söylediği sihirli sözü, başta söylese de bizim de ömrümüzden ömür gitmese… Mesela Onyekuru 90 dakika sahada kalır mı? Faciaydı çünkü. Ben ne diyorum, ‘Bu çocoku çok top eziyor’, Kötü topçu değil ama biraz takım oyuncusu olmalı. Bursa maçında Diagne’yi delirtti! Her aldığın topla 45 metre dripling yapıp 5-6 adamın arasına dalmak zorunda değilsin. Böyle bir futbolculuk yok artık, Messi değilsen! Diagne’ye Eren Derdiyok muamelesi yapacaksan olmaz. Hiç top atmıyorsun adama. Kendini göstereceği bir top geldi adama. Sahaya beni çıkarsaydı Terim, ben de o kadar topa dokunurdum! Bu maçın gizli kahramanı Donk’tu. Savunmada en iyisiydi. Hücuma da en iyi topları çıkardı. Ndiaye gol atsa da kötüydü. Emre Taşdemir, bu halle Galatasaray’da oynamaz. Takımını yakıyordu, ikinci sarıyı görmeliydi. Zaten bütün ataklar oradan geliyor. Yusuf Erdoğan’ı maden var diye o kanada aldılar.”

“FATİH TERİM FORMSUZ”

“Galatasaray’da Fatih Terim’in çok ciddi bir formsuzluğu sözkonusu gibi geliyor bana. Formda bir hoca değil. Çok yanlışlar yapıyor Galatasaray. Yanlış futbol oynuyor. 3-2 kazandın, güzel ama çekirge kaç kere sıçrar! Galatasaray’da bir gariplikler var. Diagne ve Mitroglou’nu alıyorsun, o zaman neden Gomis’i sattın! Galatasaray’da hocayı rahatsız eden birtakım şeyler var. Galatasaray tüm maçlarını kazanırsa şampiyon olur ama daha Fenerbahçe’ye gideceksin, Rize’ye gideceksin, Konya’ya gideceksin.”

“MUAZZAM BİR ANTİ-GALATASARAY LOBİSİ VAR”

“Galatasaray’ı çok savunuyorsun diyorlar, çünkü muazzam bir Anti-Galatasaray lobisi var. Bunlara karşı bir ben varım. Ama körü körüne savunmuyoruz. Emre Taşdemir’in pozisyonu kırmızı kart. Verilmeyen penaltı konusunda benzer verilmemiş onlarca pozisyon gösterebilirim. Samet Aybaba’nın açıklamalara TV programlarını, yani Anti-Galatasaray lobisini dinledikten sonra geliyor. Bunlar etkili oluyor. Bu maç geçti ama bir dahaki maçı etki altına almak için yapıyorlar.”

“MUSTAFA CENGİZ’İN BEKA DEMESİ KOMEDİ”

“Mustafa Cengiz’in ‘beka’ sözleri, abuk sabuk bir yaklaşım. Mustafa Cengiz ne zannediyor, kendisi olmayacaksa Galatasaray olmayacak mı zannediyor. Ne demek beka? Galatasaray’ın bir beka sorunu yoktur. Tamamen önümüzdeki hafta yapılacak mali kurulda liseci, komplocu tiplerin ibra etmeyeceğiz yönündeki söylemlerine karşı ettiği bir laf. İbra etmeyecek olanlar, neden ibra etmeyecek, onu da anlamıyoruz. Mali durumda bir yolsuzluk ya da hırsızlık yok. Her şey ortada. Mustafa Cengiz’in ‘beka’ demesi komedi!”

BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ PENALTI KARARI

“CÜNEYT ÇAKIR TÜRKİYE’DE TETİKÇİLİĞE DEVAM EDİYOR”

“Yaşar Kemal Uğurlu’nun Başakşehir maçlarına verilmediği konuştuk. Bu hakemleri kendisini protesto etmiş kulüplerin maçlarına vermek lazım. Uğurlu’nun kendini affettirmek için tek bir çabası olmadığını da görmedim. 90+6’ya kadar çok iyi bir maç yönetti. O dakikada kendisi değil, VAR’dan gelen bir uyarı üzerine gitti. Orada mesela Uğurlu’da değil, VAR hakemi Çakır’da. Cüneyt Çakır’ın ağırlığı altında ezildi. O işin sorumlusu Uğurlu değil, futbol dünyasının kaşarı Cüneyt Çakır. Orada tetikçi Cüneyt Çakır. Ve aynı pozisyonlarda Cüneyt Çakır’ın kaç penaltı vermediğini biliyoruz. Cüneyt Çakır, Avrupa’da maç yönettiğinde neden bu kadar çok eleştiriliyor. Şampiyonlar Ligi’nde bu kadar eleştirilen bir hakem var mı? Her maçtan sonra o ülkenin gündeminde Çakır var. Ama UEFA’da da ahbap çavuş ilişkisiyle devam ediyor. Türkiye’de de tetikçiliğe devam ediyor.”

TFF VE BDDK’NIN MALİ PROJESİ

“BORCU AZ OLAN KULÜPLERİN AYAKLANMASI LAZIM”

“Kulüplerden mali olarak ne durumdalar, bilgilendirme istendi bu konuda. Bankalar Birliği ve TFF bunları inceliyorlar. Bundan ne çıkacak emin değilim. Burada bankaların birtakım rahatsızlıkları var. Bu yüzden bankalar ‘sağmal inek’ haline getirdikleri kulüplerin bu işten ucuza kurtulmasını istemiyorlar. Temel mesele adalet lazım. Bugün toplam borç 15 milyar TL, 12’si 4 büyüğün. Borçlu kulüpleri kurtaracaksın, borçsuz kulüplerin, daha az borçlu kulüplerin günahı ne? Bana birisi bunu anlatsın. Eşit rekabet şartlarını neden bozuyorsunuz! Bu 4 büyük kulübe bu para verilecekse borçsuz kulüplere de para verilsin. Aynı şartlarda kredi verilsin. Borcu daha az olan kulüplerin ayaklanması lazım. Bunun için bu işten gerçekten anlayan yöneticiler lazım.”

BEŞİKTAŞ VE LUCESCU İDDİALARI

“LUCESCU’DAN ÖNCE MALİ DURUMA BAKMAK LAZIM”

“Lucescu projesi tutabilir de tutmayabilir de… Yani Lucescu ilgilenmez de oğlu ilgilenirse olmaz. Çünkü Lucescu başka bir şey, oğlu başka bir şey. Razvan Lucescu, bir Lucescu değil. Beşiktaş’ın bugünkü mali durumu içerisinde bunu yapacak gücü var mı, ona bakmak lazım. Beşiktaş’ın mali durumunda ortaya konulan rakamlar çok önemli rakamlar. Beşiktaş kongresi rakamları incelesin. Stat inşaat ve diğer konularda Beşiktaşlılar birçok şey konuşuyorlar. Nereye ne harcanmış, ne alınmış, gözden geçirsinler.”

FENERBAHÇE’NİN MALİ KURTULUŞ PROJESİ

“100 MİLYON TL DAHA ÖNCE BİRKAÇ SAAT İÇİNDE TOPLANMIŞTI”

“Fenerbahçe’nin bu projesinde özel sermaye fonu kurulacak diyor. UEFA bunu gelir saymaz. Sermaye koymak zararı kapatmaz. Faaliyet zararının 30 milyon Euro olması gerekiyor. Sermaye katmak ayrı bir şey, bu başka bir şey. Bağış olursa olur, fon olmaz. Fenerbahçe’nin en kolay bulacağı paralar, 1 milyon TL’ler. Çok kolay. Fenerbahçe daha önce tahvil ihracı yapmıştı ve 100 milyon TL’yi birkaç saat içerisinde bulmuşlardı. 10 binlik ya da 20 binlik paralar toplamak ise kolay değil.”

“TEK MUTLU OLACAK TARAFTAR FENERBAHÇE TARAFTARI”

“Fenerbahçe Sivas karşısında son derece kötü ve vasat altı futbol oynadı. Ersun Yanal’ın bir hikaye anlatmasına gerek yok. İki tane gol, biri denk gele, biri kaleci hatası. İlk yarıda kaleye şutu yok. Bu mu Fenerbahçe! Bu sene 4 büyük kulübün taraftarı arasında tek mutlu olacak taraftar, Fenerbahçe taraftarı. Küme düşmeyecekleri için!”

KOCAMAN’IN MAÇ SAATİ TEPKİSİ

“AYKUT KOCAMAN ŞİKAYET ETMEK İÇİN DOĞMUŞ!”

“Aykut Kocaman hangi uzayda yaşıyor. Paralel evrenden mi geldi bu ülkeye! Liverpool’un Fulham’la maçı vardı. Saat 12.00’de oynadılar. Kocaman’ın şikayet ettiği gibi kahvaltıdan sonra… Dünyanın her yerinde bu saatlerde maçlar oynanıyor. Ne var bunda? Aykut Kocaman her şeyden şikayet ediyor. Allah karısına sabır versin. Evde neden şikayet ettiklerini düşünemiyorum! Bu kadar huysuz olunmaz. Adam şikayet etmek için doğmuş. Her şeyden şikayet. Kocaman çocukken böyleyse Allah annesine babasına, evde de böyleyse eşine sabır versin.”