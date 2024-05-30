Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Bodrum FK oldu!
Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım belli oldu. Sakaryaspor ile Bodrum FK'nin karşılaştığı mücadelede Bodrum FK uzatmalara giden maçta sahadan 3-1 galip ayrıldı ve Süper Lig bileti aldı.
Sakaryaspor ile Bodrum FK, Süper Lig'e yükselme maçında karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeyi 3-1 Bodrum FK kazandı.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Bodrum FK'de goller 19. dakikada Gökdeniz, 95. dakikada Celutska ve 103. dakikada Tunahan'dan gelirken Sakaryaspor'un golünü ise 72. dakikada Dimitrov kaydetti.
TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE!
Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum FK, geçen sezon da yükseldiği finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı. Bu sezon önce Ahlatçı Çorum FK ardından ise Sakaryaspor'u geçen Ege temsilcisi tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
2 KIRMIZI KART ÇIKTI
Sakaryaspor'da 45. dakikada Rajko Rotman, kırmızı kart gördü. Bodrum FK'da ise Tunahan Akpınar 105. dakikada ikinci sarıdan takımını 10 kişi bıraktı.
YABANCI MADDELER SONRASI OYUN DURDU
Mücadele henüz 2. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle durdu. Yaklaşık altı dakika duran oyun, sahanın temizlenmesinin ardından yeniden devam etti.
PLAY-OFF FİNALİNE NASIL GELDİLER?
Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen, oyunu bir süre durdurarak anons yaptırdı. Atılan maddelerin temizlenmesinin ardından Abdulkadir Bitigen, yaklaşık 5 dakika ara verilen maçı hakem atışıyla başlattı.
14. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mohammed'in kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
19. dakikada Bodrum FK öne geçti. Savunmada ceza sahası içinde Donkor'un vuruşunda açısını kapatan Samet Yalçın'dan seken top Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
30. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan ceza sahası dışından vuruşunda, üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına dönen topu savunma kornere attı.
34. dakikada ani gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
45+3. dakikada sağ çaprazda Burak Çoban'ın kullandığı serbest vuruşta, top yan direkten oyun alanına geri döndü.
Müsabakanın ilk yarısı Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
72. dakikada Del Valle'nin savunma arkasına attığı pasta ceza alanına hareketlenen Dimitrov, kaleci Sousa'yı geçerek topu ağlara gönderdi. 1-1
90+4. dakikada Brazao'nun sağ kanatta kaleye uzak noktadan orta-şut karışımı vuruşu yerden sekerek direkten döndü.
94. dakikada Cenk Şen'in sol kanattan ortasında Celustka'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1
103. dakikada sol kanattan topla ceza alanına hareketlenen Burak Çoban'ın pasında kale önünde Tunahan Akpınar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1
105+3. dakikada Tunahan Akpınar rakibine yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.