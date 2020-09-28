Bir yıldız transferi daha!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük bir yıldızı daha renklerine bağladı! İstanbul temsilcisi Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da terletmiş olan Badou Ndiaye'yi transfer ettiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kariyerine ülkesi Senegal’de başlayan Badou Ndiaye, Avrupa macerasına Norveç’in Bodo Glimt takımıyla adım attı. Ülkemizde ilk kez Osmanlıspor forması giyen Ndiaye, gösterdiği performansın ardından Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray’da 2 kez Şampiyonluk 1 kez Türkiye Kupası kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City’e transfer oldu.

Stoke City’den Trabzonspor’a gelen Badou, burada da Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi. Bu sezon Karagümrük forması giyecek olan Ndiaye’nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübelerinin yanında Senegal Milli Takımıyla Dünya Kupası deneyimi de bulunuyor"