Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Fatih Sultan Mehmed'in Manisa'ya yadigarı Fatih Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı

        Fatih Sultan Mehmed'in Manisa'ya yadigarı Fatih Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı

        Osmanlı Dönemi'nde Saray-ı Amire olarak adlandırılan ve Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı'nın Anadolu'da yaptırdığı 'en büyük saray' olarak bilinen Manisa Sarayı'nın bugüne ulaşabilen tek yapısı olan Fatih Kulesi'nin 2021 yılında başlatılan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlandı. Yıldız Sarayı'ndaki arşivine ulaşılarak, birebir orijinaline en yakın şekliyle hazırlanan kule, müze olarak hizmet veriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 14.11.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih'in Manisa'ya yadigarıydı! Restorasyonu tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi ile 1390 yılında başlayan şehzadelerin Manisa'ya gelişleri; 3’üncü Mehmed'in 1595'te tahta çıkmasına kadar devam etti.

        175 yıl şehzade sancağı konumunda olan Manisa'da, 2’nci Murad tarafından Manisa Sarayı inşa edildi. Fatih Kulesi ise kentte şehzadelik yapan Fatih Sultan Mehmed tarafından 1446-1451 yıllarında saraya eklendi.

        Şehzadelerin sancaklarda eğitim alması geleneğinin kalkmasıyla Manisa Sarayı, yavaş yavaş tahliye edilmeye ve kaybolmaya başladı.

        2’nci Abdülhamit döneminde restorasyon geçiren kule, Yunan işgali sırasında yanarak yok olan Manisa Sarayı’ndan kalan tek yapı olarak kaldı.

        Fatih Kulesi, 11 Kasım 1955'te Maliye Hazinesi tarafından Türkiye Kızılay Cemiyeti tüzel kişiliğine verildi ve uzun yıllar Kızılay Şubesi olarak hizmet verdi.

        REKLAM

        2018 yılında Manisa Valiliği ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Türk Kızılay Manisa Şubesi iş birliğinde proje başlatıldı. Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Yıldız Sarayı arşivlerinden kulenin geçmiş restorasyon fotoğraflarına ulaşıldı.

        2021 yılında başlayan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 4 yıllık titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. Kule, özgün dokusu korunarak müze haline getirildi.

        "MANİSA İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

        Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Fatih Kulesi'nin hem tarihsel hem de kültürel açıdan büyük önem taşıdığını belirtip, "Fatih Kulesi, Manisa için bir dönüm noktası. Osmanlı coğrafyasında Topkapı Sarayı'ndan sonra şehzadelerin eğitim aldığı birkaç saray bulunuyor, bunlardan en önemlisi ise Manisa'daki Saray-ı Amire'dir. Burada 13 şehzade yetişmiş, bunlardan 6'sı Osmanlı tahtına çıkmıştır. Bu isimler arasında Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman da yer alıyor. Bulunduğumuz kule, Fatih Sultan Mehmed'in Manisa'daki şehzadeliği döneminde, 1400'lü yıllarda inşa edilmiştir. Fatih döneminde yapıldığı için de adını ondan alıyor. Biz, Fatih'in İstanbul'un fethi planlarını burada tasarladığına inanıyoruz" dedi.

        REKLAM

        "MİNİ BİR MÜZE DE OLUŞTURDUK"

        Kulenin, Yıldız Sarayı arşivlerinden birebir orijinaline ulaştıklarını ve restorasyonu aslına uygun yaptıklarını dile getiren Sudak, "Kule, zamanla harap olmuştu. Biz, 2’nci Abdülhamid döneminde yapılan son restorasyonun belgelerine Yıldız Sarayı arşivlerinden ulaştık. Bu sayede yapıyı o günkü orijinal haline en yakın biçimde yeniledik. Çalışmalarımızı Manisa Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve YİKOB'un destekleriyle yürüttük. Restorasyonun ardından kulenin giriş katında Kızılay'ın geçmişine yer vererek Hilal-i Ahmer'i anlatan bir bölüm hazırladık.

        Üst katlarda ise şehzadelik sistemi ve Manisa Sarayı'nı anlatan iki tematik alan oluşturduk. Ayrıca çocuklar ve gençlerin ilgisini çekecek iki dürbün yerleştirdik. Bu dürbünlerle 1500-1600'lü yılların Manisa'sını animasyon şeklinde görebiliyorlar. Elektronik ekranlarda Şehzadelik Sistemi ve Manisa Sarayı'na dair bilgileri paylaşıyoruz. Ayrıca şehzadelik yapmış, daha sonra padişah olmuş Osmanlı hükümdarlarının hayatlarını ve onlara ait eşyaların replikalarını sergilediğimiz mini bir müze de oluşturduk" diye konuştu.

        "AMACIMIZ, TARİHİ YAŞATARAK GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK"

        İbrahim Sudak, "Hem Fatih Sultan Mehmed döneminden kalan bu yapıyı korumak hem de Manisa'nın Osmanlı'daki önemini yeniden ortaya koymak istedik. Amacımız, tarihi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak. Restorasyon ve teşhir çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde açılışını yaparak Manisalıların ve tarih meraklılarının hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fatih Sultan Mehmed
        #Manisa
        #fatih kulesi
        #Manisa Sarayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        Çok acı kare! Birlikte poz verdikleri iskele çöktü
        Çok acı kare! Birlikte poz verdikleri iskele çöktü
        Dehşet anı kamerada! Tekerlekli sandalyeyle metrobüs yoluna düştü!
        Dehşet anı kamerada! Tekerlekli sandalyeyle metrobüs yoluna düştü!
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Hitler'in DNA analizi
        Hitler'in DNA analizi
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?