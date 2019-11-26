Galatasaray, Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, iyi oynadıklarını belirterek "İkinci golü bulabilirdik özellikle ilk yarıda. İkinci yarı da şans geldi. Onlar da pozisyona girdiler ama 92'ye taşımış bir takım, orada kalabalıksa, Mariano'ya çarptı, bir şeyler oldu... Bu sene de böyle bir moda geçiriyoruz, son dakikada yeme modası. Oyuncuların çok iyi mücadele ettiklerini söyleyebilirim. Her şeye rağmen çok iyi mücadele olduğu kanısındayım. Bunu hak etmedik esasında, başka bir şeyin başlangıcını yapabilirdik ama topa doğru çıkmamak... Yapacak bir şey yok. Son maça kadar çalışacağız. Ömer'in özellikle çok yoruldum, koşamıyorum, bittim hocam demesi takım içindeki bazı dengeleri de negatif etkiledi. Bazen taşlardan bir tanesini alırsanız hepsi değişebilir oyunda" ifadelerini kullandı.

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