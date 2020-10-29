Terim'den sürpriz karar! 0:00 / 0:00

Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray’da bu sezon en çok tartışılan isimlerin başında gelen Sofiane Feghouli, götürülmediği Erzurum deplasmanının ardından Florya’daki tüm antrenmanlara katıldı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; BB Erzurum maçı öncesi sırtında ağrı olduğunu belirterek idmana da çıkmayan Cezayirli futbolcunun zaten oldukça moralsiz olduğu da biliniyordu.

Sezon başında tüm takıma yüzde 15 indirim yapan Galatasaray Yönetimi, Feghouli ve Belhanda’yı ikna edememesine rağmen maaşlarını düşürerek yatırmıştı. İkilinin performansı düşerken geçen hafta teknik direktör Fatih Terim, Belhanda’yı sahaya kaptan olarak sürdü. Terim, oyuncusunu bu hamleyle kazanmak isterken, Belhanda da yaptığı asistle ve sergilediği iyi futbolla hocasına olumlu yanıt verdi. Ancak Faslı futbolcunun 2-3 hafta sakatlanması can sıktı.

Aynı stratejiyi Feghouli için de uygulamak isteyen İmparator’un, Galatasaray’da 4. sezonunu geçiren Cezayirli futbolcuyu Ankaragücü maçında sahaya kaptan çıkarmayı düşündüğü ifade edildi.

BELHANDA OUT ETEBO IN

BB Erzurum karşılaşmasının ardından çekilen MR’ında sol üst arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Younes Belhanda, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ankaragücü ve Sivas maçlarında forma giyemeyecek olan Faslı futbolcunun yerini ise kart cezasını tamamlayan Etebo monte edilecek. Nijeryalı futbolcu, Taylan’la birlikte Cimbom’un orta sahasını oluşturacak.