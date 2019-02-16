UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’ya evinde 2-1 kaybeden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, takımının sahaya koyduğu futboldan memnun kalmadı. Özellikle orta sahanın performansına eleştiri getiren Terim maç sonu yaptığı açıklamada Fernando’yu işaret ederek öğrencisinin çok top kaybettiğine vurgu yapmıştı.



Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Brezilyalı ön liberonun düşük formunu gören deneyimli teknik adam, Kasımpaşa maçında Fernado’yu kızağa çekmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz hafta Trabzon önünde cezası nedeniyle forma giyemeyen Fernando’nun yerine Ryan Donk’a şans veren Terim’in, Kasımpaşa karşılaşmasında da Donk’u ilk 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü kaydedildi.