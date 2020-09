Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk maçlar hep zordur. Kazandığımız için mutluyum. Üç puan ile başlamak önemli. Bütün maç boyunca oyunun hakimiydik. İlk yarı daha diri ve daha iyi bir futbol oynadık. İkinci yarı da bir maçta olabilecek pozisyondan çok daha fazlasını ürettik. Özellikle ilk yarı çabuk hücum yaptık. Çünkü 500, 550 ve 600'ün üstünde pas yapan bir takımız. Bugün bu, 400 küsürlere, 500'e yakın bir rakama çekildi. Bu sefer çabuk hücum ve direkt pasla rakip kaleye en kısa zamanda gitmek gibi bir eylemimiz oldu. Bu da bizim adımıza sevindirici. Hiçbir zaman oyun aleyhimize dönmedi. Öyle bir işaret de olmadı. Hep iyi ve üstün oynadık. Çok pozisyon ürettik. Bu pozisyonların gol olması lazım. Basit pozisyonlardı. Analizci arkadaşlarımızla baktığımda 30 küsür defa on sekize girip 23 şut atmışız. Çok pozisyon bulduk. Oyunun kontrolünü elimize aldık. İlk ciddi sınavda yapılabilecek en iyi şeyleri yapmışız. Tebrik ediyorum oyuncularımızı."

BELHANDA YANITI

"Bugün herkesin performansından memnunum. Belhanda da çok iyi oynayanlardandı. 5 Ekim'e kadar ne olur ne biter bilmiyoruz. Ne olursa olsun her oyuncu bizim için kıymetli ve değerli. Dikkat ederseniz biz gelirken oyuncuları karşılamıyoruz ama giderken güzel ayrılıyoruz. Benim için ve Galatasaray için kendi oyuncusu kıymetli oyuncudur. Öbür tarafı futbolun profesyonel yanı. Her şey olabilir. Ekonomilerin sıkıştığı, maddi olanakların zorlandığı ortamlarda kulüpler kendi tasarruflarını her şekilde kullanabilirler. Muhakkak ki bir sebebi vardır. Öyle görmek lazım. Profesyonelce hareket eden herkes saygı görmeye layıktır"

"Keşke imkanımız olsa ucu açık bir toplantı yapabilsek. Kimleri istediğimizi, kimleri isteyemediğimizi söyleyebilsek. Okay'ı (Okay Yokuşlu) istedik. O da çok niyetliydi ama kulübü maalesef bırakmadı. Galatasaraylılar şunu bilmelidir ki, muhakkak bizim için çok önemliler. Muhakkak ki onları mutlu etmek için her şeyi yaparız; eksikleri onlar dışarıdan daha iyi görebilirler; ama bu bizim işimiz. Bir şey yaptığımız zaman bilsinler ki muhakkak bir sebebi vardır. Olmadıysa bizim hayrımıza değildir, olduysa da bir sebebi vardır. Çünkü bizim hayatımız bu. Hep beraber, 24 saat bunu çalışıp ve konuşuyoruz. O kadar da kolay değil. Bu atmosferde kulüplerin bu durumunda kolay değil. Her türlü fedakarlığı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Muhakkak biz de görüyoruz. Hiçbir şey olmasa dahi biz Galatasaray'ız. Bir şekilde yine biz herkes kadar iddialı oluruz. Olsa da olmasa da. Olursa iyi olur. Şu bilinmeli ki önümüzdeki yıllarda yeni bir takım için alacağımız oyuncuların bize para kazandırması gerek. Son takımı biz olmamalıyız. Fırsat transferi ise yaşı önemli değil. Bunun dışındaki felsefemizin, genç yaşta bir takım kurmak olacağından kimsenin şüphesi olmasın"