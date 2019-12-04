Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olurken teknik direktör Fatih Terim mücadele sonrasında açıklamalar yaptı. Sahaya rotasyon yaparak bir ilk 11 süren tecrübeli çalıştırıcı maç sonunda az forma şansı bulan oyuncuları eleştirdi. Terim'in açıklamaları şöyle:

"Tuzlaspor'un çok iyi oynadığını, çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Biz de mağlubiyeti hak ettik. Maçın özeti bu"

"Futbolcuların kendileri sahaya çıktığında bu formayı vermemeliler. Onlar, bu formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Daha iyi performans vermelerini beklerdim açıkçası. 'Bu kadar gol kaçırdık', 'Şöyle oynadık' demenin anlamı yok. Sadece Tuzlaspor'u tebrik etmek lazım"

"Bugünün esas önemli olan konusu şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. 'Ben geride duracak oyuncu değilim. Ben sahada olmam gereken bir oyuncuyum' diyeceklerdi... Bana göre sahanın en iyisi Emin'di. Diğerleri de 'Eh işte bu 90 dakika da bitsin' niyetindeydi."