Süper Lig’de bugün Beşiktaş’la Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, takımından galibiyet bekliyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre hafta arasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Real Madrid maçının ardından olumsuzluğa bürünen camiayı yeniden ayağa kaldırmak isteyen deneyimli teknik adam, kritik maç öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Beşiktaş maçının önemini anlalatan İmparator’un, “Real Madrid maçında kaybederek taraftarımızın tepkisini çektik. Ancak bu durumu düzeltmek elinizde… Böylesine önemli bir maçı kazanarak çıkışa geçelim. Onlara bir derbi galibiyeti armağan ederek her şeyi unutturun” ifadelerini kullandığı kaydedildi.