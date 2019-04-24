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Fatih Terim, şapkadan Ryan Donk'u çıkarabilir

Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından adeta yeniden doğan ve gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ryan Donk, bu sezon da İmparatorun en çok güvendiği isimlerden! Bu sezonun genelinde orta sahada Fernando - Badou Ndiaye ikilisiyle oynayan sarı-kırmızılılarda kalan haftalarda orta sahada Donk görev yapabilir

Fatih Terim

Geçen sezon Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından takıma kazandırılan ve gösterdiği performansla yeniden çıkış yakalayan Ryan Donk, bu sezon da Terim'in en çok güvendiği isimlerden! Yazın sözleşmesi 1+1 şeklinde opsiyonlu olarak yenilenen ve geçen ay, bu sezonki 21. maçına çıktığı için mukavelesi 1 yıl daha uzayan Donk, Terim'in kalan 5 haftada vazgeçilmez oyuncusu olabilir! 

Bu sezon ligde 12 maça ilk 11'de başlayan Donk, 2 gol 1 asist üretirken sarı-kırmızılılar bu maçlarda sadece 3 kez puan kaybı yaşadı. Galatasaray, Hollandalı yıldızın forma giydiği 9 maçı kazanırken iki Fenerbahçe maçı ve 2-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor mücadelelerinde ise puan kaybı yaşandı. Son haftalardaki zorlu 5 maçı kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak olan Galatasaray'da İmparator'un Ryan Donk'u, Fernando'yla birlikte orta sahada oynatabileceği öğrenildi.

Donk geçen sezon da Başakşehir, Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında yapılan galibiyet serisinde önemli rol almış, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın gönlünü kazanmıştı. Devler Ligi'nde de rol alan ve yüzde 85'lik pas isabet oranı yakalayan futbolcu, maç başına 2,9 hava topu kazanma ve 1,3 top çalma, 2,3 ara pası istatistikleriyle oynuyor.

ANTALYA DEPLASMANI VE AKHİSAR MAÇININ KURTARICISIYDI

Donk, sadece toplamda 13 dakika görev yaptığı Antalyaspor ve Akhisarspor mücadelelerinde de sarı-kırmızılı kulübü kurtaran oyunculardandı. Zorlu Antalya deplasmanında oyuna 85. dakikada giren tecrübeli futbolcu, Terim'in isteğiyle santrforda görev yapmış ve 2 dakika sonra Mariano'nun ortasını gole çevirerek 3 puanı getirmişti.

Şubat ayında oynanan Akhisarspor maçında da oyuna 82. dakikada giren tecrübeli futbolcu, son dakikalarda atılan uzun pasta rakibi hataya zorlamış ve Mitroglou'nun attığı aşırtma golün hazırlayıcısı olmuştu.

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