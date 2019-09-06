Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbolSon dakika CEZALARI! Fatih Terim ve yardımcılarına 10 ayda 37 maç ceza!

Fatih Terim ve yardımcılarına 10 ayda 37 maç ceza!

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza alan Fatih Terim, son 10 ayda 17 maçtan men edildi. İmparator'un yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala ise aynı süreçte toplam 20 maç cezaya çarptırıldı. Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberi...

Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Kayserispor maçının ardından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK 4 maç ceza verirken kararın yankıları devam ediyor.

Fenerbahçe derbisinde takımının başında yer alamayacak olan tecrübeli çalıştırıcı için sarı-kırmızılılar, detaylı bir itiraz hazırlığına girişirken Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre son dönemde Galatasaray yedek kulübesine verilen cezaların miktarı dikkat çekti.

DERBİDE 18 MAÇLIK FATURA

Geçtiğimiz sezon kasım ayında Türk Telekom Stadı'nda oynanan olaylı Fenerbahçe maçının ardından Fatih Terim'e 7 maç, yardımcı antrenör Hasan Şaş'a ise 8 maç men cezası verilirken Terim'in derbinin hemen ertesinde oynanan Schalke maçı öncesi yaptığı açıklamalar için de artı 3 maç cezaya hükmedilmişti.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 12 MAÇ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonunun belirlendiği Galatasaray - Başakşehir maçı da yüksek tansiyonda geçerken yaşananlardan ötürü Fatih Terim'e 3 maç, Hasan Şaş'a 8 maç, Ümit Davala'ya ise 1 maç men cezası verilmişti.

KAYSERİ'DE TERİM'E 4, DAVALA'YA 3

Bu sezona cezalı başlayan Terim, Konyaspor maçıyla takımının başına dönerken Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tekrar kulübeden ayrı kalacak. PFDK, tecrübeli hocaya 4 maç men verirken yardımcısı Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi.

Böylece sarı-kırmızılı kulübede son 10 ayda Terim 17, Hasan Şaş 16, Ümit Davala ise 4 maç ceza alırken teknik heyet toplamda 37 maçlık bir cezayla karşı karşıya kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray, Fatih Terim'in cezasına böyle itiraz edecek!
FUTBOLG.Saray cezaya böyle itiraz edecek!
Volkan Demirel kulübede olacak mı? İşte yol haritası
FUTBOLVolkan Demirel kulübede olacak mı?
Fenerbahçe'de sezona iyi başlangıcın formülü ortaya çıktı! FB haberleri
FUTBOLİşte sezona iyi başlangıcın formülü!
Lens'ten kurtuluş reçetesi! Beşiktaş haberleri
FUTBOLLens'ten kurtuluş reçetesi
Liverpool'da Uğurcan Çakır için anket düzenlendi! Son dakika spor haberleri
FUTBOL%75 'Alın' çıktı!
Radamel Falcao aşık oldu! Galatasaray haberleri
FUTBOL"Radamel Falcao aşık oldu"
Çizme'de Eljif Elmas övgüsü! Fenerbahçe haberleri
FUTBOLÇizme'de Eljif Elmas övgüsü
TFF'den 19.05 açıklaması! Galatasaray haberleri
FUTBOLTFF'den 19.05 açıklaması
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
FUTBOLAndone, Romanya'ya yetmedi!
Son dakika Galatasaray'a şok haber! PFDK'dan Fatih Terim'e 4 maç ceza!
FUTBOLPFDK'dan Fatih Terim'e ceza!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X