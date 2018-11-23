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Mağaza çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi olan 70 Milyon TL size çıksa ne yaparsınız?” sorusuna, “Çalışmam ki. Çok fazla bir para. O kadar fazla para ki aklını alır insanın. Emeklilik için gerekli kadarını alırsın, gerisini dağıtırsın, manyak bir para” cevabını verdi.