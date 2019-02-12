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AA'nın haberine göre; Sanatçı Fatma Girik'e 1963'ten beri takıntısı olduğu belirtilen ve Girik'in yakınlarının bulunduğu bir eve aşk mektubu bırakan 71 yaşındaki Mehmet Alsan hakkında "iletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Girik'in şikayetten vazgeçmesi üzerine düşürüldü.