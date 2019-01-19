Fazıl Say konseri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği Fazıl Say konserinden fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma akşamı eşi Emine Erdoğan ve ABDli Senatör Lindsey Graham ile dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi.

Konser sonrası Erdoğan sahneye çıktı ve piyanist Fazıl Say'a Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' parçasının bulunduğu bir plak hediye etti.

Konser sonrası Erdoğan, kulise geçerek Fazıl Say ile tekrar bir araya geldi. Fazıl Say da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CD'lerinden oluşan bir albüm imzalayarak Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine gitti

Fazıl Say, geçtiğimiz ay konserine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet ettiğini açıklamıştı.

Erdoğan, annesi geçen Ağustos ayında vefat eden Say'ı arayarak başsağlığı dilemiş, Say da Erdoğan'ı, Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.