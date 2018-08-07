FC Seoul - Jeju United karşılaşma önü

Güney Kore FA Kupası 1/8 Finaller maçında FC Seoul ile Jeju United, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:30. FC Seoul, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jeju United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 454 kodlu maçı oynayanlar; FC Seoul galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Jeju United galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

FC Seoul son haftadaki Jeju United müsabasında 3-0 kazandı.

Jeju United ise FC Seoul maçında 3-0 yenildi.

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