İtalyan Amerikan ortaklı otomotiv üreticisi Fiat Chrysler (FCA) Torino'daki tesisinde 50 milyon euro (56 milyon dolar) değerinde batarya fabrikası kuracağını duyurdu. Şirketin dün yaptığı açıklamada, üretilecek bataryaların yeni jenerasyon tamamen elektrikli araçlarda kullanılacağı belirtildi.

Torino fabrikası, FCA'nın geçen yıl açıkladığı 2019-2021 yılında İtalya'daki tesislerinde tamamen elektrikli ya da hibrit araçlar üretmek ve şirketin üretim kapasitesini kullanmak için 5 milyar euro yatırım yapma planının bir parçası olarak görülüyor.

Yapılan açıklamada yeni fabrikanın üretime önümüzdeki yılın başlarında başlayacağı öngörülüyor.

2020 ve 2021 yılları arasında Fiat 500'ün elektrikli, Maserati'nin elektrikli ve hibrit, Jeep Compass ve Renegade'nin hibrit ve Panda'nın hibrit versiyonlarının satışa sürülmesi planlanıyor.