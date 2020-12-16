Reuters

Kısa bir süre içinde PSA ile birleşme sürecini tamamlayarak dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olacak Stellantis bünyesine geçecek Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Hindistan'da küresel teknoloji merkezi kuracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, 150 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçecek merkezin 1000 kişiye istihdam sağlayacağı ve 2021 sonunda faaliyete başlayacağı kaydedildi.

Hindistan'daki merkezin, mobilite teknolojileri, bağlantılı araçlar, yapay zeka uygulamaları, veri bilimi ve bulut teknolojileri üzerinde çalışacağı kaydedildi.

FCA Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinin CIO'su (Bilişim Kurulu Başkanı) Mamatha Chamarthi, " Global otomotiv operasyonlarını dijitalleştirmek en büyük önceliklerimizden biri. Geleneksel yöntemlerden dijital olanlara geçişte, yeni teknolojilere ihtiyacımız var" dedi.

FCA, Hindistan'da Jeep markasının kompakt modellerinin üretimini de gerçekleştiriyor. Markanın, 2021'den sonra diğer modellerini de Hindistan'da üretebileceği belirtiliyor.