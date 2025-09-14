Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa beklentileri ne yönde?
Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Emtia piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri ve görece güçlü gelen enflasyon verileri sonrası, ABD Merkez Bankasının gelecek dönemde ılımlı bir politika izleyeceği beklentileriyle genele yayılan pozitif bir seyir izlendi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasada faiz beklentisi ne yönde? İşte, detaylar...
Küresel piyasalarda Fed faiz kararı için bekleyiş başladı. Analistler, zayıf istihdam ve görece güçlü enflasyon görünümünün yatırımcıları, Fed’in 17 Eylül’de faiz indirimine gideceğine büyük ölçüde ikna ettiğini, para piyasası fiyatlamalarında Fed’in gelecek haftaki toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime kesin gözüyle bakıldığını ve yıl sonuna kadar toplam 3 indirim beklendiğini belirtti. İşte, Fed faiz kararına yönelik beklentiler...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.
2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
FED'DEN BU YIL ÜÇ İNDİRİM BEKLENİYOR
AEmtia piyasalarında yatırımcıların odağı, gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrilirken, piyasalar ABD ve Çin kaynaklı makroekonomik verilerin etkisi altında kalmayı sürdürdü.
ABD’de geçen hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı. Böylece yıllık enflasyon ocaktan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Enerji ve gıda hariç çekirdek TÜFE de ağustosta temmuza paralel şekilde, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 artışla beklentilere uyum sağladı. Ülkede, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 263 bine yükselerek Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Analistler, zayıf istihdam ve görece güçlü enflasyon görünümünün yatırımcıları, Fed’in 17 Eylül’de faiz indirimine gideceğine büyük ölçüde ikna ettiğini, para piyasası fiyatlamalarında Fed’in gelecek haftaki toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime kesin gözüyle bakıldığını ve yıl sonuna kadar toplam 3 indirim beklendiğini belirtti.
TRUMP FAİZ BASKISINI SÜRDÜRÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.
Bu gelişmelerle Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ediyor.
Öte yandan Federal Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi, mahkemenin söz konusu kararına itiraz etti.