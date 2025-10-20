Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay faiz indirimi bekleniyor mu, Fed faizi indirecek mi?

        Fed Ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda faiz beklentisi nasıl şekilleniyor?

        Fed faiz kararı ekonomik piyasaların odağında yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık ayında 25'er baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, 2026 yılı genelinde toplam 3 faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler güçlendi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 20.10.2025 - 15:15 Güncelleme: 20.10.2025 - 15:15
        1

        Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların gözü faiz kararına odaklanırken; Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) geçen hafta düzenlediği toplantıda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Fed Başkanı Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin gelecek aylarda sona erebileceğini söyledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED, bir sonraki faiz kararını 28-29 Ekim 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 29 Ekim 2025 saat 21.00'de açıklanacak.

        3

        FED EYLÜL FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed eylül ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmiş ve yılın ilk faiz indirimine gitti.

        4

        FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) geçen hafta düzenlediği toplantıda konuşan Fed Başkanı Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin gelecek aylarda sona erebileceğini belirterek, ülkedeki ekonomik gidişata ilişkin, "Enflasyon hala yükseliyor, dolayısıyla bu durumun daha uzun süre devam etme riski var. Ancak şu anda iş gücü piyasası oldukça önemli aşağı yönlü riskler sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Powell'ın açıklamaları piyasalarda risk iştahını artırırken, bankaya yönelik gevşeme ihtimallerini yükseltti.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay ve aralıktaki toplantılarında faizi 25'er baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, 2026 yılı genelinde toplam 3 faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler güçlendi.

        Öte yandan geçen hafta açıklanan Fed'in Bej Kitap raporunda, düşük ve orta gelirli hanelerin artan fiyatlar ve devam eden ekonomik belirsizlik karşısında indirim ve kampanyaları tercih etmeyi sürdürdüğü vurgulandı. Raporda, yüksek tarifeler ve zayıflayan genel talep nedeniyle zorlayıcı koşulların devam ettiği kaydedildi.

