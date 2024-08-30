Fed Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Eylül ayına günler kala, piyasaların Fed faiz indirimi beklentisi giderek güçleniyor. Fed Başkanı Powell, son açıklamalarında faiz indirimine yeşil ışık yakarken, diğer başkanlardan gelen açıklamalar ve giderek artan baskı nedeniyle Eylül ayında faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Peki, Fed Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Dünyanın gözü Fed faiz kararına çevrildi. Başta Fed Başkanı Jarome Powell olmak üzere arka arkaya Fed yetkililerinden gelen açıklamalar politika faizinde indirime gidileceğine işaret ediyor. Powell yaptığı son açıkmalarda, düşen enflasyon riski nedeniyle talep ettikleri güveni yakaladıklarını belirtti. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve son gelişmeler nedir? İşte, detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da Eylül ayı faiz kararı açıklanacak.
POWELL: ENFLASYON RİSKİ AZALDI, GÜVEN ARTTI
Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.
Risk dengesinin değiştiğini ve iki taraftaki risklere de dikkat ettiklerini dile getiren Powell, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı. İstihdam için aşağı yönlü riskler ise arttı." değerlendirmesinde bulundu.
Powell, görevleri henüz tamamlanmamış olsa da işsizliğin keskin bir şekilde artmasından kaçınarak fiyat istikrarını yeniden sağlamada önemli mesafe kaydettiklerini anlattı.
Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, "Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güvenim arttı." diye konuştu.
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN YEŞİL IŞIK GELDİ!
Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Powell, politika faizinin mevcut seviyesinin, iş gücü piyasası koşullarında istenmeyen daha fazla zayıflama riski de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü riske yanıt vermek için yeterli alan sağladığını söyledi.
FED BAŞKANLARINDAN ARKA ARKAYA FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Fed'in yavaşlayan enflasyona cevaben faizleri indirmesinin "zamanının yaklaşmış olabileceğini" belirtti. Musalem, son enflasyon rakamlarının Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine kademeli olarak inildiğine dair güvenini artırdığını sözlerine ekledi.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee yaptığı değerlendirmede gelecek ay faizleri indirmemenin işgücü piyasasına zarar verebileceğini ifade etti.
Son olarak ise Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari benzer bir şekilde zayıflayan işgücü piyasası nedeniyle Eylülde faiz indirimini tartışmanın uygun hale geldiğini ifade etti. Kashkari 25 baz puandan fazla bir indirim için bir sebep göremediğini sözlerine ekledi.