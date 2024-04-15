Gözler Fed'e döndü! Fed Nisan faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde?
Fed Nisan faiz kararı için gözler toplantıya döndü. Küresel piyasalarda faiz oranı merak edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarıyla, Nisan ayı faiz oranına dair bir sinyal verdi. Peki, Fed Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...
Küresel piyasalarda gözler, yaklaşan Fed toplantısına döndü. Bir süredir politika faizini sabit tutan Fed'in ne zaman indirime gideceği merak ediliyordu. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalar faiz indirimi konusuna son noktayı koydu. Peki, Fed Nisan toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...
FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararı toplantısı 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs günü saat 21.00 - 22.00 sıralarında açıklanacak.
NİSAN AYINDA FED FAİZİ DÜŞÜRÜR MÜ?
Fed Başkanı Jerome Powell, Stanford İşletme, Hükümet ve Toplum Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.
FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GİTME İHTİMALİ DÜŞÜYOR
ABD'de bu hafta açıklanan tüketici ve üretici enflasyonuna ilişkin verilerden karışık sinyaller alınırken, Fed'in faiz indirimlerine Haziran ayında başlama ihtimali oldukça azaldı.
Ülkede çarşamba günü açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Yıllık enflasyon geçen yıl eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta şubat ayında olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 artarak beklentileri aştı.
ABD'de dün açıklanan üretici enflasyonu dair veriler ise piyasa beklentilerinin altında geldi.
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.
MART FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (Fed) ise dün Mart ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed böylece art arda 5 toplantıda faizleri değiştirmemiş oldu ve politika faizi son 23 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.