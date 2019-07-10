Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, Japon Nishikori'yi 3-1 yenerek yarı finale çıktı
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 2 numaralı seribaşı İsviçreli Federer ile dünya sıralamasında 7. basamakta yer alan Japon Nishikori, tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.
Roger Federer, 2 saat 36 dakika süren mücadelede rakibini 4-6, 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale kaldı.
Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Federer, yarı finalde Rafael Nadal-Sam Querrey maçının galibiyle karşılaşacak.
NADAL RAKİBİ OLDU
3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile dünya sıralamasında 65. basamakta yer alan ABD'li Querrey tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.
Rafael Nadal, 2 saat 7 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.
Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Nadal, yarı finalde ezeli rakibi 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile karşı karşıya gelecek.
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