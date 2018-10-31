Fotomaç'ın haberine göre; Origi favori isim olsa da, Terim "Aramızda dünyalar var" diyerek bu transferi rafa kaldırdı. Sezon başında da teklif edilen Traore için de düşünceler olumlu değil.

Geriye ise menajeri tarafından önerilen Vincent Janssen kaldı. Tottenham'ın bedelsiz kiralama konusuna sıcak baktığı Hollandalı'nın sağlık raporları incelenmeye başladı. Bu raporlar Janssen'i Galatasaraylı yapabilir.

YENİ YILA HAZIR OLACAK

Janssen, sakatlığı nedeniyle Tottenham'da forma şansı bulamadı. Tedavisi son aşamada olduğu belirtilen golcü oyuncunun, ligin ikinci yarısına hazır geleceği belirtiliyor. Janssen, geçen sezon Fenerbahçe forması altında 18 maça çıkan 5 gol atıp, 4 de asist yaptı.

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